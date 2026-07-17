Contralor Anel Flores cuestiona retraso en obras de Renovación Urbana de El Chorrillo

El retraso en las obras viales del proyecto de Renovación Urbana de El Chorrillo despertó la preocupación del contralor general de la República, Anel Flores , quien hizo un llamado a reforzar los controles para que los contratistas cumplan los compromisos asumidos con el Estado en el tiempo estimado.

Según informó la Contraloría General de la República, la obra ya superó el plazo establecido y aún mantiene trabajos pendientes, mientras se tramita una solicitud de adenda por once meses adicionales. El período estimado de ejecución de este proyecto era de tres años, por lo que debió haber concluido en marzo de 2026.

"Yo veo aquí las carreteras en un estado muy delicado, obviamente aquí el dueño de los carros son los que están sufriendo, los amortiguadores, daños a los vehículos, pero no termina la obra, esto ya está vencido y no se ha terminado y ahora se pretende una adenda nueva", señaló el contralor Flores.

Actualmente, la extensión del contrato vencido está siendo revisada por la institución.