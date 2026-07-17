Sismo de magnitud 7.4 entre México y Guatemala no genera riesgo de tsunami para Panamá

Las autoridades panameñas informaron que el sismo de magnitud 7.4 registrado este viernes en la zona entre México y Guatemala no representa riesgo de tsunami para las costas de Panamá.

La evaluación se realizó con base en la información histórica disponible y en los resultados de simulación del Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC) y del Centro de Alerta de Tsunamis para América Central (CATAC).

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Sismo en México: Autoridades mantienen monitoreo

De acuerdo con el informe oficial, no existe peligro de impacto de olas de tsunami en las costas panameñas como consecuencia de este evento sísmico.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá,

Reporta el siguiente evento:



SISMO REGIONAL



Estado: PRELIMINAR

Fecha: 2026-07-17

Hora: 9:48:28AM hora local

Magnitud: 7.4

Profundidad: 10km

Localizado en Cerca de la Costa de Chiapas a Mexico pic.twitter.com/EAtZiV4Piq — IGCPanamaUP (@igcpanamaup) July 17, 2026

Las autoridades indicaron que mantienen el monitoreo permanente y el intercambio de información con las agencias sismológicas y de alerta de tsunamis de la región para dar seguimiento a la evolución del fenómeno.

Advierten sobre posibles olas anómalas menores

Aunque se descartó la amenaza de un tsunami, las autoridades señalaron que podrían presentarse olas anómalas de menor intensidad en las costas del Pacífico panameño.

Ante esta situación, recomendaron a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales y seguir las indicaciones de los organismos de protección civil en caso de que se emitan nuevas actualizaciones.