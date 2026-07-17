Panamá Nacionales -  17 de julio de 2026 - 11:31

IDAAN anuncia suspensión de agua potable en Amador este sábado 18 de julio

El IDAAN informó que este sábado 18 de julio suspenderá temporalmente el suministro de agua potable en Amador por trabajos de reubicación de tuberías.

IDAAN anuncia suspensión de agua potable

IDAAN anuncia suspensión de agua potable

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que este sábado 18 de julio de 2026 se suspenderá temporalmente el suministro de agua potable en sectores de Amador, corregimiento de Ancón, debido a trabajos de reubicación de tuberías.

Las labores se realizarán en la calle Van Hook, donde se reubicarán tuberías de 6, 8 y 10 pulgadas.

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Horario de los trabajos por el IDAAN

De acuerdo con el IDAAN, los trabajos se desarrollarán entre las:

  • 8:00 a.m.
  • 12:00 mediodía

Durante ese periodo se registrará la interrupción del servicio de agua potable en las áreas afectadas.

¿Qué sectores se quedarán sin agua?

La suspensión del suministro impactará a:

  • Isla Naos.
  • Isla Perico.
  • Isla Flamenco.

Recuperación del servicio

El IDAAN indicó que, una vez concluyan los trabajos, el suministro de agua potable se restablecerá de manera gradual, conforme se normalice el sistema de distribución.

La institución recomendó a los residentes y comercios de las zonas afectadas almacenar agua con anticipación y hacer un uso racional del recurso mientras duren las labores.

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