IDAAN suspende el servicio de agua potable en La Chorrera y Arraiján por alta turbiedad

IDAAN suspende el servicio de agua potable en La Chorrera

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) informó la suspensión temporal del servicio de agua potable en sectores de La Chorrera y Arraiján, debido a la salida de operaciones de la planta potabilizadora Jaime Díaz Quintero "Trapichito".

Según la entidad, la planta dejó de operar de manera temporal por la alta turbiedad registrada en el río Caimito, condición provocada por las fuertes lluvias que afectan el país.

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IDAAN suspende el servicio de agua potable en La Chorrera

Mientras se restablecen las operaciones de la potabilizadora, el suministro de agua potable permanecerá suspendido en las siguientes áreas:

Barrio Colón

Barrio Balboa

El Coco

Guadalupe

Playa Leona

Puerto Caimito

Juan Demóstenes Arosemena

Vacamonte

Altos del Tecal

Corotú

El Tecal

La Floresta

Áreas aledañas

La Chorrera: La planta potabilizadora Jaime Díaz Quintero “Trapichito” se encuentra fuera de operaciones temporalmente debido a la alta turbiedad en el río Caimito provocada por las lluvias.



Sin suministro: Barrio Colón, Barrio Balboa, El Coco, Guadalupe, Playa Leona, Puerto… pic.twitter.com/g84gEIEdhU — IDAAN (@IDAANinforma) July 13, 2026

IDAAN monitorea las condiciones del río

El IDAAN indicó que mantiene el monitoreo constante de las condiciones del río Caimito para reanudar la operación de la planta potabilizadora tan pronto los niveles de turbiedad lo permitan y así restablecer el suministro de agua potable a los usuarios afectados.

La institución recomendó a la población hacer un uso racional del agua almacenada mientras se normaliza el servicio y mantenerse atenta a los canales oficiales para conocer las actualizaciones sobre la situación.