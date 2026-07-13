IDAAN suspende el servicio de agua potable en La Chorrera y Arraiján por alta turbiedad

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó la suspensión temporal del servicio de agua potable en sectores de La Chorrera y Arraiján, debido a la salida de operaciones de la planta potabilizadora Jaime Díaz Quintero "Trapichito".
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IDAAN suspende el servicio de agua potable en La Chorrera
Mientras se restablecen las operaciones de la potabilizadora, el suministro de agua potable permanecerá suspendido en las siguientes áreas:
- Barrio Colón
- Barrio Balboa
- El Coco
- Guadalupe
- Playa Leona
- Puerto Caimito
- Juan Demóstenes Arosemena
- Vacamonte
- Altos del Tecal
- Corotú
- El Tecal
- La Floresta
- Áreas aledañas
IDAAN monitorea las condiciones del río
El IDAAN indicó que mantiene el monitoreo constante de las condiciones del río Caimito para reanudar la operación de la planta potabilizadora tan pronto los niveles de turbiedad lo permitan y así restablecer el suministro de agua potable a los usuarios afectados.
La institución recomendó a la población hacer un uso racional del agua almacenada mientras se normaliza el servicio y mantenerse atenta a los canales oficiales para conocer las actualizaciones sobre la situación.