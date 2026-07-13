Médicos residentes anuncian protestas por pagos atrasados y advierten suspensión de turnos extras

La Federación Nacional de Médicos Residentes Internos anunció el inicio de una serie de manifestaciones pacíficas en reclamo por los pagos atrasados de turnos extraordinarios y otras prestaciones, situación que, según el gremio, afecta tanto a médicos del Ministerio de Salud (Minsa) como de la Caja de Seguro Social (CSS).
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Médicos residentes protestan por falta de pagos de turnos extraordinarios
El dirigente indicó que, por lo general, la jornada regular de los médicos residentes e internos es de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., pero posteriormente cumplen turnos que se extienden de 3:00 p.m. hasta las 7:00 a.m. del día siguiente, lo que representa jornadas continuas de hasta 32 o 36 horas, e incluso más en algunos casos.
Según explicó, durante las últimas semanas han intentado mantener el diálogo con las autoridades para conocer las razones del atraso en los pagos, pero persiste la preocupación por la falta de presupuesto.
Como medida de presión, la federación anunció que durante los primeros tres días realizará manifestaciones después de las 3:00 p.m., una vez concluida la jornada laboral regular, en las distintas unidades ejecutoras del país.
Médicos residentes anuncian protestas por pagos atrasados
Además, advirtió que, si no se alcanzan acuerdos con las autoridades, a partir del jueves 16 de julio los médicos residentes e internos dejarán de realizar turnos extraordinarios.
Los médicos señalaron que no están solicitando aumentos salariales, sino el pago de las prestaciones ya devengadas.