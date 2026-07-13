Médicos residentes anuncian protestas por pagos atrasados y advierten suspensión de turnos extras

La Federación Nacional de Médicos Residentes Internos anunció el inicio de una serie de manifestaciones pacíficas en reclamo por los pagos atrasados de turnos extraordinarios y otras prestaciones, situación que, según el gremio, afecta tanto a médicos del Ministerio de Salud (Minsa) como de la Caja de Seguro Social (CSS).

El presidente de la organización, Nicolás García, explicó que la deuda corresponde principalmente a los turnos extraordinarios, jornadas que realizan fuera del horario regular de trabajo.

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"En lo que va del 2026, desde enero hasta julio, no hemos recibido ni siquiera el pago de un solo turno extraordinario", afirmó García. "En lo que va del 2026, desde enero hasta julio, no hemos recibido ni siquiera el pago de un solo turno extraordinario", afirmó García.

Médicos residentes protestan por falta de pagos de turnos extraordinarios

"Posterior a esto, si no tenemos una respuesta, vamos a escalar hacia no realizar turnos extraordinarios, eso sería a partir del jueves 16 de julio, si no logramos acercamientos reales con las principales autoridades”, Nicolás García, presidente de la Federación Nacional de… pic.twitter.com/rzvkvDY5Gf — Telemetro Reporta (@TReporta) July 13, 2026

El dirigente indicó que, por lo general, la jornada regular de los médicos residentes e internos es de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., pero posteriormente cumplen turnos que se extienden de 3:00 p.m. hasta las 7:00 a.m. del día siguiente, lo que representa jornadas continuas de hasta 32 o 36 horas, e incluso más en algunos casos.

Según explicó, durante las últimas semanas han intentado mantener el diálogo con las autoridades para conocer las razones del atraso en los pagos, pero persiste la preocupación por la falta de presupuesto.

Como medida de presión, la federación anunció que durante los primeros tres días realizará manifestaciones después de las 3:00 p.m., una vez concluida la jornada laboral regular, en las distintas unidades ejecutoras del país.

Médicos residentes anuncian protestas por pagos atrasados

“Dentro de esas deudas se mantienen los turnos extraordinarios, consisten en jornadas fuera del horario regular. Nuestro horario regular, por lo general, es de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., posterior a esa esa jornada regular, nosotros realizamos lo que son jornadas extraordinarias,… pic.twitter.com/iMjLgKSc9R — Telemetro Reporta (@TReporta) July 13, 2026

Además, advirtió que, si no se alcanzan acuerdos con las autoridades, a partir del jueves 16 de julio los médicos residentes e internos dejarán de realizar turnos extraordinarios.

Los médicos señalaron que no están solicitando aumentos salariales, sino el pago de las prestaciones ya devengadas.

"Queremos una fecha tope para el pago de todas estas prestaciones, porque los médicos residentes e internos de Panamá no estamos pidiendo un aumento de salario; estamos solicitando el pago del trabajo que ya realizamos con esfuerzo y compromiso por nuestros pacientes", concluyó García "Queremos una fecha tope para el pago de todas estas prestaciones, porque los médicos residentes e internos de Panamá no estamos pidiendo un aumento de salario; estamos solicitando el pago del trabajo que ya realizamos con esfuerzo y compromiso por nuestros pacientes", concluyó García