Médicos de Darién denuncian pagos incompletos y exigen el cumplimiento de sus salarios

Médicos que laboran en la provincia de Darién denunciaron que, desde noviembre de 2025, solo han recibido el 60 % de sus salarios, situación que, aseguran, afecta su estabilidad económica y el desempeño de sus funciones.

Los profesionales de la salud hicieron un llamado a las autoridades competentes para que se regularicen los pagos pendientes y se garantice el cumplimiento de sus remuneraciones.

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Médicos solicitan una pronta respuesta

Médicos de Darién exigen que se cumpla con sus pagos, ya que desde noviembre del año pasado sólo se ha cumplido con el 60% de sus salarios, por lo que esperan una pronta respuesta. pic.twitter.com/BhujuXIbAL — Telemetro Reporta (@TReporta) July 8, 2026

Los médicos indicaron que esperan una respuesta oportuna por parte de las autoridades para resolver el atraso en los pagos, que se mantiene desde finales del año pasado.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre las causas de esta situación ni sobre una fecha para la cancelación del porcentaje restante de los salarios.

Se espera que las autoridades competentes se pronuncien en las próximas horas sobre la solicitud del personal médico.