Ciudad de la Salud realiza cirugía robótica a paciente de 89 años con cáncer de riñón

Un paciente de 89 años con cáncer de riñón fue intervenido mediante una cirugía robótica en la Ciudad de la Salud de la Caja de Seguro Social (CSS), procedimiento que permitió extirpar el tumor y preservar el órgano afectado. Al paciente se le practicó una nefrectomía parcial laparoscópica asistida por el sistema robótico.
"La plataforma robótica ofrece una visión ampliada y movimientos de alta precisión, lo que facilita una disección más exacta y contribuye a mejores resultados quirúrgicos. Entre sus beneficios, mencionó menor sangrado, menos dolor postoperatorio, una menor necesidad de analgésicos y una recuperación más rápida, permitiendo al paciente reincorporarse antes a sus actividades habituales”, destacó el especialista.