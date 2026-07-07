Panamá Nacionales -  7 de julio de 2026 - 17:57

Ciudad de la Salud realiza cirugía robótica a paciente de 89 años con cáncer de riñón

El paciente con cáncer de riñón fue intervenido mediante una cirugía robótica en la Ciudad de la Salud.

Ciudad de la Salud realiza cirugía robótica a paciente de 89 años.

Ciudad de la Salud realiza cirugía robótica a paciente de 89 años.

CSS / Neón Batista
Ana Canto
Por Ana Canto

Un paciente de 89 años con cáncer de riñón fue intervenido mediante una cirugía robótica en la Ciudad de la Salud de la Caja de Seguro Social (CSS), procedimiento que permitió extirpar el tumor y preservar el órgano afectado. Al paciente se le practicó una nefrectomía parcial laparoscópica asistida por el sistema robótico.

Esta técnica consiste en retirar únicamente la masa tumoral y conservar la mayor cantidad posible de tejido renal sano, según explicó el doctor Elías Bodden, jefe de Urología y coordinador de Cirugía Robótica de la Ciudad de la Salud.

"La plataforma robótica ofrece una visión ampliada y movimientos de alta precisión, lo que facilita una disección más exacta y contribuye a mejores resultados quirúrgicos. Entre sus beneficios, mencionó menor sangrado, menos dolor postoperatorio, una menor necesidad de analgésicos y una recuperación más rápida, permitiendo al paciente reincorporarse antes a sus actividades habituales”, destacó el especialista.

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