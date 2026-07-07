Rescatistas del Grupo USAR Panamá son reconocidos tras misión en Venezuela

Los rescatistas del Grupo USAR Panamá recibieron un reconocimiento por su participación en la misión internacional de búsqueda, rescate y asistencia humanitaria en la República Bolivariana de Venezuela, tras el terremoto que afectó a ese país.
Durante la misión, los rescatistas trabajaron en coordinación con equipos internacionales en labores de búsqueda, rescate, asistencia humanitaria y atención a las comunidades impactadas por la emergencia.
Este reconocimiento honra el esfuerzo, la disciplina y la valentía de cada integrante del Grupo USAR Panamá, delegación que estuvo conformada por miembros del Sinaproc, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), la Caja de Seguro Social (CSS) y la Cruz Roja Panameña.