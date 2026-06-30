Rescatistas panameños y perros K-9 buscan sobrevivientes entre los escombros en Venezuela

El equipo USAR Panamá continúa las labores de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas por el terremoto ocurrido el pasado 24 de junio en Venezuela. Los especialistas panameños , acompañados por unidades caninas de rastreo (K-9), trabajan en la localidad de La Guaira, uno de los sectores con mayores daños provocados por el sismo.

Los rescatistas realizan operaciones especializadas para localizar posibles sobrevivientes y víctimas atrapadas entre los escombros, utilizando técnicas de búsqueda por llamada y escucha, además del apoyo de perros certificados para la localización de personas con vida.

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Equipo utiliza tecnología especializada en estructuras colapsadas

La misión panameña está integrada por 18 especialistas, quienes emplean equipos de alta tecnología como cámaras térmicas y sondas visuales (SearchCam) para inspeccionar espacios confinados generados por el colapso de edificaciones.

Estas herramientas permiten explorar zonas de difícil acceso mediante imágenes visuales e infrarrojas, luego de realizar cortes técnicos en las estructuras, facilitando el ingreso seguro de los rescatistas y el desarrollo de operaciones ininterrumpidas durante las 24 horas.

Coordinan labores con equipos internacionales

Además de las tareas de búsqueda, el equipo efectuó el reconocimiento georreferenciado del área asignada, la evaluación de daños estructurales y la delimitación de las zonas de mayor impacto, bajo la coordinación de la USAR Coordination Cell (UCC).

Para las próximas horas, USAR Panamá reorganizará sus grupos operativos para concentrar a todo el personal de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC Panamá) en la base de operaciones y continuar las labores dentro del Sector D, liderado por el equipo FRA-03, en coordinación con las delegaciones de España y Alemania.

Las operaciones de búsqueda continúan mientras los equipos internacionales mantienen la esperanza de localizar sobrevivientes entre los escombros dejados por el terremoto.