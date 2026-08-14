Panamá Nacionales -  14 de agosto de 2026 - 15:37

Gorgas abre convocatoria para pasantías dirigidas a estudiantes de Biología Animal

El Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud informó los medios de aplicación para los interesados en las prácticas.

 Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud.

 Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud anunció la apertura de una convocatoria para pasantías con opción a práctica profesional. El proceso está dirigido a estudiantes universitarios que posean conocimientos en taxonomía de mamíferos y herpetología.

  • Hoja de vida actualizada.

  • Fotocopia de cédula de identidad personal o pasaporte.

  • Copia de créditos universitarios.

  • Índice académico acumulado mínimo de 1.75.

  • Estar cursando al menos el tercer año en la orientación de Biología Animal.

  • Experiencia comprobable en identificación y manejo de especímenes.

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