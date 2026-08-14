Gorgas abre convocatoria para pasantías dirigidas a estudiantes de Biología Animal

El Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud anunció la apertura de una convocatoria para pasantías con opción a práctica profesional. El proceso está dirigido a estudiantes universitarios que posean conocimientos en taxonomía de mamíferos y herpetología.
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Hoja de vida actualizada.
Fotocopia de cédula de identidad personal o pasaporte.
Copia de créditos universitarios.
Índice académico acumulado mínimo de 1.75.
Estar cursando al menos el tercer año en la orientación de Biología Animal.
Experiencia comprobable en identificación y manejo de especímenes.