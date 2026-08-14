Mijahir Jiménez es nuevo jugador del Red Bull New York tras hacerse oficial su traspaso

El Red Bull New York hizo oficial el traspaso definitivo del delantero panameño Mijahir Jiménez, procedente del CD Plaza Amador, tras ejercer su opción de compra por un monto no revelado. El atacante de 19 años firmó un contrato de dos temporadas en la MLS hasta la campaña 2027-28, con opciones de extensión para los cursos 2028-29, 2029-30 y 2030-31. Además, ocupará una plaza de jugador internacional en la plantilla del conjunto neoyorquino.

Jiménez militó durante las últimas dos temporadas en el Red Bull New York II, filial con la que disputó 33 partidos en la MLS NEXT Pro, registrando 11 goles y seis asistencias. El atacante debutó en esta categoría el 9 de mayo de 2025 frente a NYCFC II y anotó su primer tanto nueve días después, en el triunfo 4-1 sobre New England Revolution. Durante la postemporada de 2025, actuó en cuatro compromisos y marcó un gol decisivo para que el RBNY II conquistara su primer título de la MLS NEXT Pro Cup.

A nivel de primer equipo, el panameño debutó en la MLS bajo un contrato a corto plazo el 25 de julio en el Sports Illustrated Stadium contra Charlotte FC. Su primera titularidad llegó el 1 de agosto frente a Orlando City SC, encuentro en el que firmó un doblete. Con esta actuación, se convirtió en el segundo jugador en la historia de la franquicia en marcar dos goles en su primer partido como titular en la MLS, hazaña que el club no registraba desde 2004.

Antes de su llegada al fútbol estadounidense, Jiménez se formó en el CD Plaza Amador de Panamá, club con el que disputó 25 encuentros tras su debut el 28 de enero de 2024. En aquella jornada, se convirtió en el delantero más joven en estrenarse con la camiseta del equipo con 16 años y 306 días.