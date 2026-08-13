Muere Prichard Colón a los 33 años: la pelea de 2015 que cambió para siempre su vida

El mundo del boxeo está de luto. El exboxeador puertorriqueño Prichard Colón falleció este jueves 13 de agosto de 2026, a los 33 años, según confirmó su padre y exentrenador, Richard Colón, a través de las redes sociales.

Colón permaneció durante años enfrentando severas secuelas neurológicas después de la pelea que sostuvo contra Terrel Williams el 17 de octubre de 2015, en Virginia, Estados Unidos.

Aquel combate cambió para siempre la vida del joven boxeador, quien en ese momento tenía apenas 23 años y era considerado una de las promesas del pugilismo puertorriqueño.

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¿Qué le pasó a Prichard Colón?

Durante la pelea contra Williams, Colón recibió varios golpes en la parte posterior de la cabeza. Después del combate comenzó a presentar vómitos y mareos, por lo que fue trasladado de emergencia a un hospital.

Posteriormente fue diagnosticado con una hemorragia cerebral, situación que le provocó graves secuelas neurológicas y puso fin a su carrera deportiva. Desde entonces, su familia permaneció a su lado durante un largo proceso de recuperación y cuidado.

Una carrera que terminó demasiado pronto

Antes de aquella pelea, Colón había construido un prometedor récord profesional de 16 victorias, una derrota y 13 nocauts. Su carrera terminó cuando apenas comenzaba a consolidarse en el boxeo profesional.

La historia de Colón trascendió el ámbito deportivo y se convirtió en uno de los casos más recordados del boxeo contemporáneo por las consecuencias que sufrió después de aquella pelea. Durante más de una década, su familia acompañó al exboxeador en su proceso de recuperación.

El boxeo despide a Prichard Colón

Fallece Prichard Colón https://t.co/acUeJsnHc9 — Lo Mejor del Boxeo (@LoMejorDelBoxeo) August 13, 2026

La noticia de su fallecimiento generó pesar entre seguidores del boxeo y personas que durante años siguieron la historia del joven puertorriqueño.

Prichard Colón deja una historia que va mucho más allá de sus 16 victorias y 13 nocauts. Su caso también quedó asociado a la importancia de la seguridad de los boxeadores y a las consecuencias que pueden tener los traumatismos cerebrales en este deporte.

A los 33 años, el puertorriqueño deja atrás una carrera que terminó prematuramente y una historia que permanecerá en la memoria de la comunidad boxística.