Panamá Nacionales -  12 de agosto de 2026 - 15:22

Licencia digital: ¿cuánto costaría y cómo descargarla en el celular?

La ATTT indicó que la emisión de la licencia digital se concretará una vez finalizados los trámites jurídicos correspondientes.

Panameños podrán obtener la licencia física y digital. 

Panameños podrán obtener la licencia física y digital. 

@ATTT
Ana Canto
Por Ana Canto

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció que próximamente estará disponible la licencia digital, dirigida a todos los conductores que cuenten con su documento en formato físico y se encuentren a paz y salvo con la entidad.

El costo de la licencia oscilará entre B/.7.00 y B/.9.00. El director de la entidad, Nicolás Brea, explicó que su descarga se realizará a través del portal gubernamental https://panamaconecta.gob.pa/menu.

Requisitos para solicitar la licencia digital:

  • Contar con la licencia de conducir física vigente.

  • Estar paz y salvo con la ATTT.

  • Completar el registro en la plataforma oficial https://panamaconecta.gob.pa/menu

Pasos para crear una cuenta en Panamá Conecta:

  • Ingrese al sitio web https://panamaconecta.gob.pa/menu

  • Haga clic en el ícono Accede al portal y seleccione la opción Crear una cuenta nueva (si ya posee una cuenta, ingrese directamente con su correo electrónico y contraseña).

  • Introduzca su número de cédula, nombre completo y fecha de nacimiento.

  • Responda las preguntas de seguridad.

  • Cree su contraseña para acceder a la plataforma.

  • Regrese a la página de inicio, ingrese a la sección Identidad y documentación en el portal y descargue su licencia.

El director indicó que la emisión del documento digital se concretará una vez finalizados los trámites jurídicos correspondientes.

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