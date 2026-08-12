Licencia digital: ¿cuánto costaría y cómo descargarla en el celular?

Panameños podrán obtener la licencia física y digital. @ATTT

Por Ana Canto La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció que próximamente estará disponible la licencia digital, dirigida a todos los conductores que cuenten con su documento en formato físico y se encuentren a paz y salvo con la entidad.

El costo de la licencia oscilará entre B/.7.00 y B/.9.00. El director de la entidad, Nicolás Brea, explicó que su descarga se realizará a través del portal gubernamental https://panamaconecta.gob.pa/menu.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse

Requisitos para solicitar la licencia digital: Contar con la licencia de conducir física vigente.

Estar paz y salvo con la ATTT.

Completar el registro en la plataforma oficial https://panamaconecta.gob.pa/menu Pasos para crear una cuenta en Panamá Conecta: Ingrese al sitio web https://panamaconecta.gob.pa/menu

Haga clic en el ícono Accede al portal y seleccione la opción Crear una cuenta nueva (si ya posee una cuenta, ingrese directamente con su correo electrónico y contraseña).

Introduzca su número de cédula, nombre completo y fecha de nacimiento.

Responda las preguntas de seguridad.

Cree su contraseña para acceder a la plataforma.

Regrese a la página de inicio, ingrese a la sección Identidad y documentación en el portal y descargue su licencia. El director indicó que la emisión del documento digital se concretará una vez finalizados los trámites jurídicos correspondientes.