Panamá repatria a varios ciudadanos vinculados a la guerra entre Rusia y Ucrania

El Gobierno de Panamá mantiene gestiones diplomáticas para ayudar a los ciudadanos panameños vinculados al conflicto entre Rusia y Ucrania y ya logró repatriar a varios de ellos, confirmó el canciller Javier Martínez-Acha.

El ministro de Relaciones Exteriores explicó que la Cancillería está utilizando sus canales diplomáticos para localizar a los panameños que permanecen relacionados con el conflicto y gestionar su salida.

“Hacemos todo lo que está a nuestro alcance”, afirmó Martínez-Acha al referirse a las acciones emprendidas por el Gobierno.

El canciller destacó el trabajo realizado por las embajadas de Panamá en Polonia y Moscú, que han permitido ubicar y asistir a ciudadanos panameños.

“Ya hemos tenido la oportunidad, gracias al esfuerzo de nuestra embajada en Polonia, nuestra embajada en Moscú, de poder encontrar y repatriar a varios panameños”, señaló. “Ya hemos tenido la oportunidad, gracias al esfuerzo de nuestra embajada en Polonia, nuestra embajada en Moscú, de poder encontrar y repatriar a varios panameños”, señaló.

Panamá pide a Rusia información sobre los panameños

Martínez-Acha también reveló que ha enviado dos cartas al ministro de Relaciones Exteriores de Rusia para solicitar información sobre los panameños que podrían encontrarse vinculados con el conflicto.

El canciller de Panamá, @javierachapma, también se refirió a los panameños reclutados para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania y confirmó que varios ya fueron repatriados: “hacemos todo lo que está a nuestro alcance, ya hemos tenido a oportunidad, gracias al esfuerzo de… pic.twitter.com/AuNIeDol0z — Telemetro Reporta (@TReporta) August 12, 2026

Según explicó, algunos ciudadanos permanecen bajo algún tipo de vinculación que todavía está siendo investigada.

“Yo he enviado dos cartas al ministro de Relaciones Exteriores de Rusia para que ubique a los panameños que están bajo algún tipo de vinculación, no puedo decir qué, se está investigando”, manifestó. “Yo he enviado dos cartas al ministro de Relaciones Exteriores de Rusia para que ubique a los panameños que están bajo algún tipo de vinculación, no puedo decir qué, se está investigando”, manifestó.

El objetivo de Panamá es que estos ciudadanos puedan ser desvinculados de cualquier obligación relacionada con el conflicto.

El canciller hizo énfasis en que las autoridades panameñas continúan realizando gestiones para proteger a los connacionales y facilitar su regreso al país.

Varios panameños ya han regresado

Las declaraciones se producen después de que se conocieran nuevas operaciones de asistencia consular para sacar a panameños de la zona de conflicto.

El pasado 7 de agosto se informó que Edmar Camacho y Efraín Calvo lograron salir de Ucrania con apoyo de la Embajada de Panamá en Polonia. Ambos fueron trasladados hasta territorio polaco antes de emprender su regreso a Panamá.

Posteriormente, se informó que con estos retornos serían siete los panameños que habían regresado en una semana desde Rusia y Ucrania, en medio de las investigaciones sobre nacionales vinculados con la guerra.

La Cancillería también ha solicitado información a las autoridades rusas y ucranianas para esclarecer las circunstancias en las que ciudadanos panameños terminaron relacionados con el conflicto.

Fiscalía investiga reclutamiento de panameños

El caso también está bajo investigación del Ministerio Público, que abrió cuatro investigaciones relacionadas con jóvenes panameños que habrían viajado al extranjero tras recibir ofertas de empleo y posteriormente terminaron vinculados con la guerra en Ucrania.

La Cancillería ha advertido a los ciudadanos sobre los riesgos de aceptar ofertas laborales en el extranjero que puedan estar relacionadas con conflictos armados.