Pete Hegseth llega a Panamá: se reunirá con Mulino y participará en foro contra los carteles

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth , llegó este miércoles al mediodía a Panamá para cumplir una agenda centrada en el fortalecimiento de la cooperación bilateral en materia de seguridad, defensa y combate al crimen organizado transnacional.

El alto funcionario estadounidense arribó al Aeropuerto de Panamá Pacífico, donde fue recibido por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, y el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera.

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Pete Hegseth se reunirá con el presidente Mulino

El secretario de Guerra de los Estados Unidos, @PeteHegseth, arribó a Panamá este miércoles, y en la tarde se reunirá con el presidente de Panamá, @JoseRaulMulino, en medio de los ejercicios Panamax 2026.



Hegseth clausurará los ejercicios militares que se llevan a cabo en más de… pic.twitter.com/js4VuwRm5s — Telemetro Reporta (@TReporta) August 12, 2026

Como parte de su visita oficial, Pete Hegseth sostendrá un encuentro con el presidente José Raúl Mulino, en el que se abordarán temas de la agenda bilateral relacionados con:

Seguridad fronteriza.

Protección de la infraestructura crítica.

Cooperación en materia de defensa.

Fortalecimiento de la soberanía regional.

La reunión forma parte de los esfuerzos conjuntos entre ambos países para reforzar la cooperación frente a las amenazas del crimen organizado transnacional.

Participará en el Foro de la Coalición de las Américas contra los Carteles

Durante su estancia en Panamá, Hegseth también será el orador principal del Foro de la Coalición de las Américas contra los Carteles (A3C), un espacio que reúne a representantes de distintos países del continente para coordinar acciones contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico y otros delitos transnacionales.

El foro busca fortalecer la cooperación regional y promover estrategias conjuntas para enfrentar las redes criminales que operan en las Américas.