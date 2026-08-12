Mega Feria del IMA llega a Los Pueblos este lunes: bolsa de alimentos costará $10

La Mega Feria del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) llegará este lunes 17 de agosto de 2026 a Los Pueblos, en Juan Díaz, con la venta de una bolsa de productos de primera necesidad por $10.00.
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¿Dónde y cuándo será la Mega Feria del IMA?
La jornada se realizará este lunes 17 de agosto en Los Pueblos, Juan Díaz, desde las 7:00 a.m. Los consumidores interesados en adquirir la bolsa de productos deberán llevar:
- Cédula de identidad personal.
- Bolsa reutilizable.
El IMA mantiene estas ferias como una alternativa para que los consumidores puedan acceder a productos de primera necesidad a precios más económicos.