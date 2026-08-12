Panamá Nacionales -  12 de agosto de 2026 - 13:12

Mega Feria del IMA llega a Los Pueblos este lunes: bolsa de alimentos costará $10

La Mega Feria del IMA llega este lunes 17 de agosto a Los Pueblos, Juan Díaz. Conoce el horario, lugar, precio y requisitos para comprar la bolsa a $10.

Mega Feria del IMA llega a Los Pueblos este lunes

Mega Feria del IMA llega a Los Pueblos este lunes

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Mega Feria del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) llegará este lunes 17 de agosto de 2026 a Los Pueblos, en Juan Díaz, con la venta de una bolsa de productos de primera necesidad por $10.00.

La actividad comenzará desde las 7:00 a.m., por lo que se recomienda a los compradores acudir con anticipación.

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¿Dónde y cuándo será la Mega Feria del IMA?

La jornada se realizará este lunes 17 de agosto en Los Pueblos, Juan Díaz, desde las 7:00 a.m. Los consumidores interesados en adquirir la bolsa de productos deberán llevar:

  • Cédula de identidad personal.
  • Bolsa reutilizable.

El IMA mantiene estas ferias como una alternativa para que los consumidores puedan acceder a productos de primera necesidad a precios más económicos.

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