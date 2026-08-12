Agroferias del IMA para el jueves 13 de agosto

Agroferias del IMA en Panamá. IMA

Por Ana Canto El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este jueves 13 de agosto, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

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La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos. Agroferias del IMA el jueves 13 de agosto Coclé Plaza Mayor Santiago Apóstol, en el distrito de Natá. Veraguas Casa comunal de El Picador, distrito de Cañazas.

Casa comunal de San Juan. distrito de San Francisco. Panamá Oeste Junta local de Chorrito 3 , en el Coco de La Chorrera. Chiriquí Cancha de Llano del Medio, en Las Lomas, distrito de David. Panamá Casa Cultural de Amelia Denis de Icaza, distrito de San Miguelito. Herrera Casa comunal de Cerro Largo, en el distrito de Ocú. Los Santos Cancha Ave María, en Guanico Abajo, distrito de Tonosí. Panamá Este Cancha La Primavera, en el distrito de Chepo. Comarca Ngäbe Buglé Escuela de Los Guarumos, en El Paredón, distrito de Ñurum. Darién Escuela El Real de Santa María, distrito de Pinogana. Aquí están las Agroferias del IMA

Comparte con tu comunidad y lleva a casa lo mejor de la producción nacional.

Conoce las sedes

Desde las 8:00 a.m.

Lleva tu bolsa reutilizable y tu cédula

¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/AcQ7s46ZsF — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) August 11, 2026