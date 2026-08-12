Agroferias del IMA para el jueves 13 de agosto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este jueves 13 de agosto, en diferentes regiones del país.
La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.
Agroferias del IMA el jueves 13 de agosto
Coclé
- Plaza Mayor Santiago Apóstol, en el distrito de Natá.
Veraguas
- Casa comunal de El Picador, distrito de Cañazas.
- Casa comunal de San Juan. distrito de San Francisco.
Panamá Oeste
- Junta local de Chorrito 3 , en el Coco de La Chorrera.
Chiriquí
- Cancha de Llano del Medio, en Las Lomas, distrito de David.
Panamá
- Casa Cultural de Amelia Denis de Icaza, distrito de San Miguelito.
Herrera
- Casa comunal de Cerro Largo, en el distrito de Ocú.
Los Santos
- Cancha Ave María, en Guanico Abajo, distrito de Tonosí.
Panamá Este
- Cancha La Primavera, en el distrito de Chepo.
Comarca Ngäbe Buglé
- Escuela de Los Guarumos, en El Paredón, distrito de Ñurum.
Darién
- Escuela El Real de Santa María, distrito de Pinogana.