Panamá Nacionales -  12 de agosto de 2026 - 10:59

Martín Torrijos solicita al Tribunal Electoral iniciar inscripción de UNE como partido político

Martín Torrijos presentó ante el Tribunal Electoral la solicitud y documentación para inscribir a Unidos para la Nueva Era como partido político en formación.

Martín Torrijos da el primer paso para convertir a UNE en partido político

Martín Torrijos da el primer paso para convertir a UNE en partido político

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El expresidente de Panamá Martín Torrijos presentó este miércoles ante el Tribunal Electoral la solicitud formal y la documentación requerida para iniciar la inscripción de su movimiento Unidos para la Nueva Era (UNE) como partido político en formación.

Durante el trámite, Torrijos destacó que el movimiento busca promover la participación ciudadana y cuestionó prácticas como el clientelismo y la corrupción.

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Martín Torrijos da el primer paso para convertir a UNE en partido político

“Nacimos consultando, creemos en la participación ciudadana, no en la imposición. Estamos en contra del clientelismo, de la corrupción”, expresó. “Nacimos consultando, creemos en la participación ciudadana, no en la imposición. Estamos en contra del clientelismo, de la corrupción”, expresó.

Con la presentación de la documentación ante el Tribunal Electoral, UNE inicia formalmente el proceso correspondiente para buscar su reconocimiento como partido político.

El movimiento deberá cumplir con los requisitos establecidos por la legislación electoral y las etapas que determine el Tribunal Electoral para su eventual constitución como colectivo político.

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