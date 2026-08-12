"No sé cómo seguir": Messi revela sus dudas sobre el fútbol tras despedir a su padre

Lionel Messi dedicó un emotivo mensaje de despedida a su padre y representante, Jorge Messi, quien falleció el viernes a los 68 años, y reconoció que atraviesa un momento de profunda incertidumbre, al punto de poner en duda cuánto tiempo más continuará jugando al fútbol.
Contenido relacionado: Muere Jorge Messi, padre de Lionel Messi, a los 68 años en Argentina
Messi explicó que durante los últimos meses hablaba con su padre prácticamente todos los días y que ambos se veían siempre que las circunstancias lo permitían.
Messi recordó a su padre durante el Mundial 2026
En su mensaje, el futbolista repasó los últimos meses de vida de Jorge Messi, que coincidieron con la participación de Argentina en el Mundial 2026.
Messi contó que le decía a su padre que llegarían a la final para que pudiera viajar y acompañarlo.
Argentina llegó al partido decisivo, pero Jorge Messi no pudo estar presente. El delantero también recordó la frustración de no haber podido conquistar el título que quería dedicarle a su padre.
“Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva”.
Messi reconoció además que llegó al tramo final del torneo con problemas físicos y que no pudo sentirse plenamente bien durante la competencia.
“Fuiste papá, amigo y representante”
Más allá de su relación profesional, Messi destacó la importancia de Jorge Messi en cada etapa de su vida.
Jorge Messi fue una figura fundamental en la trayectoria deportiva de Lionel desde sus primeros años y posteriormente se convirtió también en su representante.
La despedida llega mientras Messi continúa evaluando su futuro deportivo, luego de una extensa carrera que lo convirtió en uno de los futbolistas más reconocidos de la historia.