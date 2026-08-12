"No sé cómo seguir": Messi revela sus dudas sobre el fútbol tras despedir a su padre

Messi duda de su futuro tras la muerte de su padre: “No sé cómo seguir”

Lionel Messi dedicó un emotivo mensaje de despedida a su padre y representante, Jorge Messi , quien falleció el viernes a los 68 años, y reconoció que atraviesa un momento de profunda incertidumbre, al punto de poner en duda cuánto tiempo más continuará jugando al fútbol.

En una carta publicada este miércoles en sus redes sociales, el astro argentino recordó la relación que mantenía con su padre y el papel fundamental que tuvo durante toda su vida y su carrera deportiva.

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“No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”. “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”.

Messi explicó que durante los últimos meses hablaba con su padre prácticamente todos los días y que ambos se veían siempre que las circunstancias lo permitían.

Messi recordó a su padre durante el Mundial 2026

EFE

En su mensaje, el futbolista repasó los últimos meses de vida de Jorge Messi, que coincidieron con la participación de Argentina en el Mundial 2026.

Messi contó que le decía a su padre que llegarían a la final para que pudiera viajar y acompañarlo.

“Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar”. “Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar”.

Argentina llegó al partido decisivo, pero Jorge Messi no pudo estar presente. El delantero también recordó la frustración de no haber podido conquistar el título que quería dedicarle a su padre.

“Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva”.

Messi reconoció además que llegó al tramo final del torneo con problemas físicos y que no pudo sentirse plenamente bien durante la competencia.

“Fuiste papá, amigo y representante”

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Más allá de su relación profesional, Messi destacó la importancia de Jorge Messi en cada etapa de su vida.

“Fuiste papá, amigo y representante”, expresó el futbolista, quien resaltó que su padre siempre supo ocupar el papel que necesitaba en cada momento. “Fuiste papá, amigo y representante”, expresó el futbolista, quien resaltó que su padre siempre supo ocupar el papel que necesitaba en cada momento.

Jorge Messi fue una figura fundamental en la trayectoria deportiva de Lionel desde sus primeros años y posteriormente se convirtió también en su representante.

La despedida llega mientras Messi continúa evaluando su futuro deportivo, luego de una extensa carrera que lo convirtió en uno de los futbolistas más reconocidos de la historia.