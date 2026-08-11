IDAAN anuncia trabajos de mantenimiento del 10 al 16 de agosto: estas son las áreas afectadas

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que realizará trabajos de mantenimiento en sus sistemas hidráulicos y de saneamiento entre el 10 y el 16 de agosto de 2026.
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Estas son las áreas y horarios programados por el IDAAN:
Metropolitana
Chepo
12 de agosto | 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Afectados: Chepo Centro y Margarita.
Centenario de Pacora
13 de agosto | 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Afectados: Pacora Centro, Condado del Rey, Altos de Santa Clara, Altos de Tataré, Castilla Real, Colinas de Pacora, Las Garzas, San Francisco, Montemadero, San Diego, Río Chico y sectores aledaños.
Metro Oeste
Chame
12 de agosto | 7:00 a.m. a 3:00 p.m.
Afectados: Gorgona, Coronado, Punta Barco Viejo y Punta Barco Nuevo.
Bocas del Toro
El Silencio
10, 12 y 14 de agosto | 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
Afectados: Changuinola.
Nuevo Paraíso
10 y 14 de agosto | 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
Afectados: Bda. Guaymí, Bda. Aeropuerto, Nuevo Paraíso, Barrio Francés y Almirante Centro.
Guabito
13 de agosto | 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Afectados: Guabito.
Chiriquí
Chiriquí
10 de agosto | 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
Afectados: Chiriquí Centro, Las Lajitas, Bella Vista, área de la funeraria, cementerio, calle debajo de Chiriquí y Betania.
Barú
11 de agosto | 12:00 p.m. a 6:00 p.m.
Afectados: Paso Canoa Arriba, Progreso y Puerto Armuelles.
Dolega
11 de agosto | 6:00 p.m. a 8:00 p.m.
Afectados: Dolega Centro, parte alta de Dolega y cementerio.
Los Algarrobos
12 de agosto | 4:00 p.m. a 10:00 p.m.
Afectados: Parte Alta de David, Las Lomas, David Centro y líneas de 18 pulgadas.
Tolé
13 de agosto | 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
Afectados: Tolé Centro, Pueblo Viejo Arriba, Vietnam, Villa del Indio y Veladero.
Santa María
15 de agosto | 4:00 p.m. a 6:00 p.m.
Afectados: Santa Marta Norte, Santo Domingo, La Estrella, Sioguí y Veladero.
Veraguas
Santiago
13 de agosto | 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
Afectados: Puntos distantes de la red de Santiago, La Peña, San Antonio, Atalaya y alrededores.
Herrera
Roberto Reyna
11 y 13 de agosto | 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
Afectados: Corregimiento de La Arena y parte de la urbanización Marejobo.
Colón
Río Gatún
12 de agosto | 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
Afectados: Río Gatún sectores 1 y 2, Altos de Gatún y Guarumal.
Portobelo
14 de agosto | 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
Afectados: Portobelo, Cacique, Puerto Lindo, La Guaira, Juan Gallego, San Marino, Isla Grande, Buena Aventura y Mechi.
Darién
Villa Darién
14 de agosto | 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Afectados: Área de la carretera desde Piedra Candela hasta Arimane.
La Palma
15 de agosto | 7:00 a.m. a 3:00 p.m.
Afectados: La Palma.
El IDAAN recomienda a los usuarios de estas zonas tomar las medidas necesarias y almacenar agua con anticipación, debido a las posibles interrupciones o disminuciones temporales en el suministro mientras se desarrollan los trabajos.