IDAAN anuncia trabajos de mantenimiento del 10 al 16 de agosto: estas son las áreas afectadas

¿Dónde habrá trabajos del IDAAN esta semana?

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que realizará trabajos de mantenimiento en sus sistemas hidráulicos y de saneamiento entre el 10 y el 16 de agosto de 2026.

Las labores se desarrollarán en plantas potabilizadoras de distintas provincias, por lo que algunos sectores podrían experimentar afectaciones temporales en el suministro de agua potable.

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Estas son las áreas y horarios programados por el IDAAN:

Metropolitana

Chepo

12 de agosto | 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Afectados: Chepo Centro y Margarita.

Centenario de Pacora

13 de agosto | 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Afectados: Pacora Centro, Condado del Rey, Altos de Santa Clara, Altos de Tataré, Castilla Real, Colinas de Pacora, Las Garzas, San Francisco, Montemadero, San Diego, Río Chico y sectores aledaños.

Metro Oeste

Chame

12 de agosto | 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Afectados: Gorgona, Coronado, Punta Barco Viejo y Punta Barco Nuevo.

Bocas del Toro

El Silencio

10, 12 y 14 de agosto | 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Afectados: Changuinola.

Nuevo Paraíso

10 y 14 de agosto | 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Afectados: Bda. Guaymí, Bda. Aeropuerto, Nuevo Paraíso, Barrio Francés y Almirante Centro.

Guabito

13 de agosto | 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Afectados: Guabito.

Chiriquí

Chiriquí

10 de agosto | 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Afectados: Chiriquí Centro, Las Lajitas, Bella Vista, área de la funeraria, cementerio, calle debajo de Chiriquí y Betania.

Barú

11 de agosto | 12:00 p.m. a 6:00 p.m.

Afectados: Paso Canoa Arriba, Progreso y Puerto Armuelles.

Dolega

11 de agosto | 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

Afectados: Dolega Centro, parte alta de Dolega y cementerio.

Los Algarrobos

12 de agosto | 4:00 p.m. a 10:00 p.m.

Afectados: Parte Alta de David, Las Lomas, David Centro y líneas de 18 pulgadas.

Tolé

13 de agosto | 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Afectados: Tolé Centro, Pueblo Viejo Arriba, Vietnam, Villa del Indio y Veladero.

Santa María

15 de agosto | 4:00 p.m. a 6:00 p.m.

Afectados: Santa Marta Norte, Santo Domingo, La Estrella, Sioguí y Veladero.

Veraguas

Santiago

13 de agosto | 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Afectados: Puntos distantes de la red de Santiago, La Peña, San Antonio, Atalaya y alrededores.

Herrera

Roberto Reyna

11 y 13 de agosto | 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Afectados: Corregimiento de La Arena y parte de la urbanización Marejobo.

Colón

Río Gatún

12 de agosto | 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Afectados: Río Gatún sectores 1 y 2, Altos de Gatún y Guarumal.

Portobelo

14 de agosto | 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Afectados: Portobelo, Cacique, Puerto Lindo, La Guaira, Juan Gallego, San Marino, Isla Grande, Buena Aventura y Mechi.

Darién

Villa Darién

14 de agosto | 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

Afectados: Área de la carretera desde Piedra Candela hasta Arimane.

La Palma

15 de agosto | 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Afectados: La Palma.

El IDAAN recomienda a los usuarios de estas zonas tomar las medidas necesarias y almacenar agua con anticipación, debido a las posibles interrupciones o disminuciones temporales en el suministro mientras se desarrollan los trabajos.