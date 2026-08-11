El sábado 29 y el domingo 30 de agosto se llevará a cabo el festival gastronómico Sabores de Colón en los terrenos externos de Albrook Mall, en la capital del país. Durante el evento, los asistentes podrán disfrutar de la gastronomía y la cultura representativa de la provincia de Colón.
Panamá Nacionales - 11 de agosto de 2026 - 10:50
Sabores de Colón 2026 llega a Albrook Mall con gastronomía, música y cultura
Este mes de agosto será la actividad Sabores de Colón, en la que los asistentes podrán disfrutar de una variada oferta de platillos tradicionales.
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Sabores de Colón 2026: detalles del evento
- Lugar: terrenos externos de Albrook Mall, frente al pasillo del Dinosaurio.
- Horario: de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.
- Costo de la entrada: B/. 1.00
Sabores de Colón: actividades del festival gastronómico
- Shows de Dj en vivo
- Artistas en tarima
- Áreas para emprendedores
- Juegos para niños e inflables
- Bandas independientes
- Mercadito
- Show de diablos y congos
- Juegos de feria
- Pet friendly
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