Panamá Nacionales -  11 de agosto de 2026 - 10:50

Sabores de Colón 2026 llega a Albrook Mall con gastronomía, música y cultura

Este mes de agosto será la actividad Sabores de Colón, en la que los asistentes podrán disfrutar de una variada oferta de platillos tradicionales.

Sabores de Colón 2026 llega a Albrook Mall.

Sabores de Colón 2026 llega a Albrook Mall.

@saboresdecolon
Ana Canto
Por Ana Canto

El sábado 29 y el domingo 30 de agosto se llevará a cabo el festival gastronómico Sabores de Colón en los terrenos externos de Albrook Mall, en la capital del país. Durante el evento, los asistentes podrán disfrutar de la gastronomía y la cultura representativa de la provincia de Colón.

Sabores de Colón 2026: detalles del evento

  • Lugar: terrenos externos de Albrook Mall, frente al pasillo del Dinosaurio.
  • Horario: de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.
  • Costo de la entrada: B/. 1.00

Sabores de Colón: actividades del festival gastronómico

  • Shows de Dj en vivo
  • Artistas en tarima
  • Áreas para emprendedores
  • Juegos para niños e inflables
  • Bandas independientes
  • Mercadito
  • Show de diablos y congos
  • Juegos de feria
  • Pet friendly
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