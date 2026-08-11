UDELAS lanza SELECTA, una plataforma para agilizar la selección de profesores

La Universidad Especializada de las Américas (UDELAS), realizó el lanzamiento de SELECTA, una nueva plataforma diseñada para facilitar y agilizar, de manera eficiente y transparente el proceso de conformación de las ternas de los profesores.

En ese contexto, la rectora de la UDELAS, Nicolasa Terreros Barrios, aseguró que la puesta en marcha de esta plataforma [SELESTA] representa un paso significativo, hacia la innovación y transformación digital, al modernizar y optimizar los procesos institucionales relacionados con la selección y conformación de las ternas de profesores.

“Como rectora tengo claro que una universidad de calidad también construye sobre procesos transparentes, eficientes y sustentados en criterios de méritos y objetividad. Continuamos avanzando firmemente en la transformación digital de nuestra institución, incorporando herramientas [SELECTA] que contribuyan a fortalecer la gestión y toma de decisiones, además, contamos con nuestro Banco de Datos Digital y el Sistema de Registro de Carrera Docente (SIRCAD)”. puntualizó.

Igualmente afirmó que SELECTA permitirá centralizar información, agilizar y optimizar la verificación de perfiles, reducir los tiempos de gestión y garantizar un proceso de selección de docentes más ágil, transparente y basado en igualdad de oportunidades.

La máxima autoridad de la UDELAS matizó que detrás de cada proceso que “mejoremos hay un propósito mayor: garantizar mejores condiciones para nuestros docentes y, sobre todo, ofrecer una educación de calidad a nuestros estudiantes. En la UDELAS no solo hablamos de modernización: la estamos haciendo realidad”.