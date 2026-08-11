UDELAS lanza SELECTA, una plataforma para agilizar la selección de profesores

La Universidad Especializada de las Américas (UDELAS), realizó el lanzamiento de SELECTA, una nueva plataforma diseñada para facilitar y agilizar, de manera eficiente y transparente el proceso de conformación de las ternas de los profesores.
“Como rectora tengo claro que una universidad de calidad también construye sobre procesos transparentes, eficientes y sustentados en criterios de méritos y objetividad. Continuamos avanzando firmemente en la transformación digital de nuestra institución, incorporando herramientas [SELECTA] que contribuyan a fortalecer la gestión y toma de decisiones, además, contamos con nuestro Banco de Datos Digital y el Sistema de Registro de Carrera Docente (SIRCAD)”. puntualizó.
Igualmente afirmó que SELECTA permitirá centralizar información, agilizar y optimizar la verificación de perfiles, reducir los tiempos de gestión y garantizar un proceso de selección de docentes más ágil, transparente y basado en igualdad de oportunidades.
La máxima autoridad de la UDELAS matizó que detrás de cada proceso que “mejoremos hay un propósito mayor: garantizar mejores condiciones para nuestros docentes y, sobre todo, ofrecer una educación de calidad a nuestros estudiantes. En la UDELAS no solo hablamos de modernización: la estamos haciendo realidad”.