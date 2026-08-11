Panamá modernizará el sistema de catastro con apoyo del Banco Mundial

Panamá avanzará en la modernización y digitalización del sistema nacional de catastro luego de la firma de un contrato de préstamo entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Mundial para transformar el Programa de Catastro de Panamá por Resultados.

El documento fue firmado por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, y Juan Pablo Uribe, director de División para México, Centroamérica y República Dominicana del Banco Mundial.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido de interés: MiAmbiente pide a exfuncionarios actualizar datos para pago de prima de antigüedad

La iniciativa busca fortalecer la gestión de la información territorial mediante un sistema más eficiente, transparente e interoperable.

¿Qué busca cambiar el nuevo programa de catastro en Panamá?

De acuerdo con Chapman, el programa permitirá modernizar y digitalizar el sistema nacional de catastro, con el objetivo de mejorar la manera en que se administra y utiliza la información relacionada con el territorio panameño.

El ministro de Economía y Finanzas ,Felipe Chapman y Juan Pablo Uribe, director de división para México, Centroamérica y República Dominicana del Banco Mundial, llevaron a cabo la firma del Contrato de Préstamo denominado Transformando el Programa de Catastro de Panamá por… pic.twitter.com/RYoyuFbDTC — Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) August 10, 2026

El ministro destacó que la iniciativa permitirá:

Fortalecer la seguridad jurídica .

. Optimizar el gasto público .

. Mejorar la planificación territorial .

. Fortalecer la gestión de la información territorial.

Consolidar un sistema nacional de catastro unificado y digitalizado.

Chapman señaló que el proyecto forma parte del compromiso del Gobierno con el desarrollo económico, la disciplina fiscal y el bienestar de la población.

Banco Mundial participa en la transformación del catastro

La firma del contrato contó con la participación de autoridades del MEF, la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI) y representantes del Banco Mundial.

Además de Chapman y Uribe, participaron la viceministra de Economía, Eida Gabriela Sáiz; el administrador general de la ANATI, Andrés Pages; y Carolina Geginat, gerente de Operaciones para México, Centroamérica y República Dominicana del Banco Mundial.

El programa apunta a consolidar una plataforma nacional de información catastral que permita una gestión más integrada de los datos territoriales.

La modernización del catastro busca facilitar una administración más eficiente de la información sobre el territorio y contribuir a una mejor toma de decisiones en materia de planificación y gestión pública.