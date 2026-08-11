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Yo Me Llamo Yo me Llamo -  11 de agosto de 2026 - 09:53

Yo Me Llamo All Stars: primer concierto, hora y dónde verlo EN VIVO

La competencia Yo Me Llamo All Stars arranca hoy con su primera gala en vivo, donde las estrellas buscarán conquistar a el público.

Primer concierto en vivo de Yo Me Llamo.

Primer concierto en vivo de Yo Me Llamo.

Telemetro

La competencia reunirá a 12 imitadores que buscarán conquistar al público y al jurado con sus interpretaciones, en una temporada que promete elevar el nivel de exigencia y espectáculo.

Puede leer: Yo Me Llamo All Stars: conoce a los 12 participantes de la nueva temporada

¿Cuándo y dónde ve Yo Me Llamo?

El primer gran concierto de Yo Me Llamo All Stars será este martes 11 de agosto, a las 8:30 p. m., por Telemetro.

La competencia apenas comienza y cada presentación será una nueva oportunidad para demostrar quién tiene lo necesario para convertirse en el gran ganador de esta edición.

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