Yo Me Llamo All Stars: primer concierto, hora y dónde verlo EN VIVO

Hoy comienza Yo Me Llamo All Stars, La esperada octava temporada del exitoso concurso musical llega este martes 11 de agosto con su primer gran concierto en vivo.
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¿Cuándo y dónde ve Yo Me Llamo?
El primer gran concierto de Yo Me Llamo All Stars será este martes 11 de agosto, a las 8:30 p. m., por Telemetro.
La competencia apenas comienza y cada presentación será una nueva oportunidad para demostrar quién tiene lo necesario para convertirse en el gran ganador de esta edición.