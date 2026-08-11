Aprehenden a tres personas en Santiago: llevaban presunta droga, una réplica de arma y más de $7 mil

Tres personas fueron aprehendidas por la Policía Nacional en el distrito de Santiago, provincia de Veraguas , luego de que fueran retenidas cuando se trasladaban en un vehículo por la Vía Panamericana. De acuerdo con la Policía Nacional, los ocupantes del automóvil transportaban presuntas sustancias ilícitas, una réplica de arma de fuego y más de B/.7 mil en efectivo.

La acción policial se produjo luego de que las unidades le dieran la señal de alto al conductor del vehículo, pero este habría hecho caso omiso e intentado darse a la fuga.

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¿Qué encontraron dentro del vehículo?

Durante la inspección del automóvil, los agentes localizaron una mochila que contenía dos paquetes rectangulares con presunta droga, además de una réplica de arma de fuego. También fue encontrada una bolsa transparente con más presunta sustancia ilícita.

Tres personas que se trasladaban a bordo de un auto en el transportaban sustancias ilícitas y más de 7 mil dólares en efectivo, fueron aprehendidas por la @policiadepanama en el distrito de Santiago, en la provincia de Veraguas.



“En el auto donde viajaban tres personas, se les… pic.twitter.com/NAtnvwJnbQ — Telemetro Reporta (@TReporta) August 11, 2026

La Policía Nacional informó además que debajo del asiento trasero del vehículo había un doble fondo, donde fueron ubicados B/.5,899.00 en efectivo. En la cartera de la conductora fueron encontrados otros B/.1,682.50.

En total, el dinero localizado asciende a B/.7,581.50.

Investigación en Veraguas queda en manos de las autoridades

Las tres personas aprehendidas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso correspondiente.

La presunta droga, el dinero en efectivo, la réplica de arma y el vehículo quedaron bajo custodia como parte de las diligencias relacionadas con el caso.

Las autoridades determinarán las responsabilidades que correspondan dentro del proceso judicial.