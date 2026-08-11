Panamá Nacionales -  11 de agosto de 2026 - 12:14

Tren Panamá - David: así será la primera fase del proyecto y qué conectará

En esta primera etapa del tren Panamá - David se fortalecerá el anillo logístico alrededor del Canal de Panamá y consolidará una red de transporte multimodal.

Tren Panamá - David: así será la primera fase del proyecto.

Tren Panamá - David: así será la primera fase del proyecto.

Presidencia
Ana Canto
Por Ana Canto

La Secretaría Nacional del Ferrocarril de Panamá anunció en qué consistirá la primera fase del proyecto del tren Panamá - David, la cual priorizará tramos estratégicos para optimizar el uso de los recursos del Estado y se desarrollará conforme a la disponibilidad financiera del país.

Esta primera etapa fortalecerá el anillo logístico alrededor del Canal de Panamá y consolidará una red de transporte multimodal en la que la carga marítima, ferroviaria y urbana operará de forma integrada para impulsar la competitividad nacional.

Tren Panamá - David: ¿qué conectará la fase 1?

  • Puertos del Atlántico y del Pacífico

  • Terminales de carga alrededor del anillo logístico del Canal

  • Un antepuerto y el centro logístico en Capira

  • Líneas 1 y 3 del Metro de Panamá

  • Infraestructura ferroviaria existente

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