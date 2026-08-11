Tren Panamá - David: así será la primera fase del proyecto y qué conectará

La Secretaría Nacional del Ferrocarril de Panamá anunció en qué consistirá la primera fase del proyecto del tren Panamá - David, la cual priorizará tramos estratégicos para optimizar el uso de los recursos del Estado y se desarrollará conforme a la disponibilidad financiera del país.
Tren Panamá - David: ¿qué conectará la fase 1?
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Puertos del Atlántico y del Pacífico
Terminales de carga alrededor del anillo logístico del Canal
Un antepuerto y el centro logístico en Capira
Líneas 1 y 3 del Metro de Panamá
Infraestructura ferroviaria existente