MiAmbiente pide a exfuncionarios actualizar datos para pago de prima de antigüedad

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) solicitó a los exfuncionarios que dejaron de laborar en la institución a partir de enero de 2014 actualizar sus datos personales y de contacto para continuar con el trámite correspondiente al pago de la prima de antigüedad.

La entidad indicó que esta medida forma parte del proceso para atender las primas de antigüedad pendientes, de acuerdo con lo establecido en la Ley 241 de 13 de octubre de 2021, que modifica disposiciones de la Ley 23 de 2017 y la Ley 9 de 1994 relacionadas con el reconocimiento de este beneficio a los servidores públicos.

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MiAmbiente: ¿Qué documentos deben presentar los exfuncionarios?

MiAmbiente informó que los exfuncionarios deberán actualizar su información y presentar:

Copia vigente de la cédula de identidad personal.

Solicitud de pago de la prima de antigüedad.

Número de teléfono celular o residencial actualizado para poder ser contactados por la institución.

La documentación puede entregarse personalmente en la Oficina de Recursos Humanos de MiAmbiente. También puede remitirse por correo electrónico a:

[email protected]

[email protected]

¿Dónde pueden entregar los documentos los exfuncionarios del interior?

El Ministerio de Ambiente solicita a todos los exfuncionarios, a partir de enero del 2014, actualizar sus datos e información de contacto, para poder continuar con el trámite para el pago de la prima de antigüedad, de acuerdo con lo establecido en la Ley 241 de 13 de octubre… pic.twitter.com/szSYfZrvyA — Ministerio de Ambiente de Panamá (@MiAmbientePma) August 11, 2026

Los exfuncionarios que actualmente residen en el interior del país podrán presentar la documentación en las Direcciones Regionales de MiAmbiente correspondientes. De esta manera, no será necesario que quienes viven fuera de la ciudad de Panamá tengan que trasladarse hasta la sede central para entregar sus documentos.

En los casos de exfuncionarios fallecidos, sus familiares deberán presentar el documento correspondiente al trámite de sucesión laboral. MiAmbiente indicó que este documento está disponible a través de Panamá Digital, en la sección correspondiente al Órgano Judicial.

MiAmbiente asegura que trabaja en el pago de primas pendientes desde 2014

La actual administración de MiAmbiente señaló que, siguiendo las indicaciones del presidente de la República, José Raúl Mulino, se encuentra en proceso de cancelar las primas de antigüedad pendientes desde el año 2014.

La actualización de los datos permitirá a la institución mantener información de contacto vigente y continuar con las gestiones relacionadas con cada expediente.

¿Dónde consultar sobre el pago de la prima de antigüedad?

Para realizar consultas o solicitar información sobre el proceso, los interesados pueden comunicarse con la Oficina de Recursos Humanos de MiAmbiente al teléfono 500-0855, extensiones 6091 o 6832.

La institución recomienda a los exfuncionarios mantener actualizados sus datos de contacto para facilitar las comunicaciones relacionadas con el trámite.