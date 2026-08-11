¡Vuelve a temblar! Sismo de 4,2 se registra en Tonosí y se siente en Azuero

Sismo de 4,2 se registra en Tonosí y se siente en Azuero

Un sismo de magnitud 4,2 se registró la noche de este lunes 10 de agosto en la provincia de Los Santos, informó el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá. El movimiento telúrico ocurrió a las 7:12:32 p. m. y tuvo su epicentro localizado a 9 kilómetros al suroeste de Tonosí, de acuerdo con el reporte sísmico.

El evento fue detectado por cerca de 30 estaciones de la Red Sismológica Nacional de la Universidad de Panamá y fue sentido en diferentes puntos de la Península de Azuero.

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Sismo ocurre tras fuerte terremoto registrado en Colombia

El movimiento se registra horas después del fuerte terremoto de magnitud 7,4 ocurrido en Colombia, que también fue percibido en distintas regiones de Panamá.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, registró esta noche a las 7:12:32 p.m. un sismo de magnitud 4.2, localizado 9 kilómetros al suroeste de Tonosí, en la provincia de Los Santos.



El evento fue detectado por cerca de 30 estaciones de la Red Sismológica… pic.twitter.com/krZOP2t05e — Telemetro Reporta (@TReporta) August 11, 2026

Durante este lunes se han reportado otros eventos sísmicos en la región, por lo que las autoridades mantienen el monitoreo de la actividad telúrica.

El Instituto de Geociencias ha reiterado que los sismos no pueden predecirse, por lo que recomienda a la población conocer y aplicar las medidas de seguridad correspondientes ante un movimiento telúrico. Hasta el momento, no se han reportado afectaciones relacionadas con este sismo de magnitud 4,2.