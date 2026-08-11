¡Vuelve a temblar! Sismo de 4,2 se registra en Tonosí y se siente en Azuero

Un sismo de magnitud 4,2 se registró la noche de este lunes 10 de agosto en la provincia de Los Santos, informó el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá. El movimiento telúrico ocurrió a las 7:12:32 p. m. y tuvo su epicentro localizado a 9 kilómetros al suroeste de Tonosí, de acuerdo con el reporte sísmico.
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Sismo ocurre tras fuerte terremoto registrado en Colombia
El movimiento se registra horas después del fuerte terremoto de magnitud 7,4 ocurrido en Colombia, que también fue percibido en distintas regiones de Panamá.
Durante este lunes se han reportado otros eventos sísmicos en la región, por lo que las autoridades mantienen el monitoreo de la actividad telúrica.
El Instituto de Geociencias ha reiterado que los sismos no pueden predecirse, por lo que recomienda a la población conocer y aplicar las medidas de seguridad correspondientes ante un movimiento telúrico. Hasta el momento, no se han reportado afectaciones relacionadas con este sismo de magnitud 4,2.