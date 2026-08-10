Panamá Nacionales -  10 de agosto de 2026 - 08:54

¿Clases tras sismo? Ministra Lucy Molinar, llama a la calma y da recomendaciones

La ministra de Educación Lucy Molinar,se pronuncia ante el movimiento telúrico que se registro la mañana de este lunes 10 de agosto.

Ministra Lucy Molinar

Ministra Lucy Molinar, recalca que las escuelas han recibido formación y protocolos de evacuación. 

Presidencia
María Hernández
Por María Hernández

El equipo de Telemetro Reporta se contactó vía telefónica con la ministra de Educación, Lucy Molinar, para obtener su declaración ante el movimiento telúrico registrado en la región.

En comunicación con la ministra de Educación, Lucy Molinar, hizo un llamado a la calma. Recomendó poner a los niños en zonas seguras, revisar las estructuras de los edificios escolares y así poder retornar a las aulas de clases de manera segura.

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Ministra Lucy Molinar: las escuelas tienen protocolos

La ministra mencionó que, afortunadamente, se cumplieron todos los protocolos de evaluación y que las escuelas estaban preparadas para saber qué hacer en situaciones como estas, manejando la situación de manera correcta según los protocolos establecidos.

La ministra añadió que se mantiene en contacto con las autoridades pertinentes, quienes tienen la última palabra en cuanto a la regularidad de las clases, y confirmó que no hay daños registrados.

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