Sismo en Panamá: Minsa confirma que centros de salud de Darién no sufrieron daños

Centros de salud del Minsa en Darién no sufrieron daños

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que las instalaciones de salud de la provincia de Darién no sufrieron afectaciones tras el fuerte sismo registrado en Colombia y que fue sentido en gran parte del territorio nacional.

Durante y después del movimiento telúrico, se activaron los protocolos de evacuación preventiva de pacientes y funcionarios en hospitales, centros de salud y puestos de salud de la provincia.

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Centros de salud del Minsa en Darién no sufrieron daños

Posteriormente, se realizaron las evaluaciones correspondientes en las instalaciones y, siguiendo las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), se reanudaron las atenciones y labores en los establecimientos del Minsa en Darién.

La institución señaló que mantiene el monitoreo de sus instalaciones y reiteró su compromiso de garantizar la continuidad de los servicios de salud a la población.

De esta manera, hasta el momento, el Minsa confirma que no se registraron daños en sus instalaciones de salud en Darién como consecuencia del movimiento sísmico.