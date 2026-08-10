Panamá Nacionales -  10 de agosto de 2026 - 08:12

Sismo de magnitud aproximada de 7.2 sacude Colombia y se siente en el centro de Panamá

Un sismo preliminar de magnitud 7.2 en Colombia se sintió en varias regiones de Panamá, incluida la capital. SINAPROC activó monitoreos.

Sismo de magnitud aproximada de 7.2 sacude Colombia

Sismo de magnitud aproximada de 7.2 sacude Colombia

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un sismo de magnitud de 7.2 se registró la mañana de este lunes 10 de agosto en Colombia, a unos 350 kilómetros al sureste de Jaqué, de acuerdo con el reporte preliminar del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGUP).

El movimiento telúrico fue percibido en varias regiones de Panamá, incluyendo la ciudad capital, donde residentes reportaron haber sentido el movimiento durante varios segundos.

El director del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), Omar Smith, informó a Telemetro Reporta que, hasta el momento, no se han reportado afectaciones producto del sismo.

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Smith explicó que el SINAPROC activó los monitoreos a nivel nacional para verificar posibles incidencias.

“El epicentro es en el área de Colombia, están hablando de una profundidad de 76 kilómetros... que se haya sentido tan intenso en nuestra área debe ser básicamente por la proximidad”, explicó Smith. “El epicentro es en el área de Colombia, están hablando de una profundidad de 76 kilómetros... que se haya sentido tan intenso en nuestra área debe ser básicamente por la proximidad”, explicó Smith.

Sismo fue percibido en la ciudad de Panamá

Hospitales, bancos, Metro de Panam&aacute; y oficinas fueron evacuadas durante el movimiento tel&uacute;rico en Panam&aacute;

Hospitales, bancos, Metro de Panamá y oficinas fueron evacuadas durante el movimiento telúrico en Panamá

El movimiento telúrico tuvo una duración considerable y fue percibido en distintos puntos del país.

En la ciudad de Panamá, el efecto del sismo fue perceptible de manera colateral debido a la cercanía relativa con el área donde se ubicó el epicentro.

La profundidad preliminar reportada, de aproximadamente 76 kilómetros, también es uno de los elementos que se mantienen bajo evaluación por las autoridades y organismos encargados del monitoreo sísmico.

SINAPROC mantiene monitoreo a nivel nacional

Tras el movimiento telúrico, el SINAPROC mantiene vigilancia en diferentes regiones del país para determinar si se produjo alguna afectación.

Hasta el momento de la actualización, no se han informado daños ni personas afectadas en Panamá.

Las autoridades mantienen el seguimiento del evento mientras se esperan posibles actualizaciones sobre la magnitud, profundidad y ubicación exacta del epicentro.

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