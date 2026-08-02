Panamá Nacionales -  2 de agosto de 2026 - 11:59

Temblor de magnitud 4.6 sacude Azuero activa una serie de sismos en Panamá durante la madrugada

Un sismo de magnitud 4.6 en Azuero fue seguido por varios movimientos telúricos en el país. Hasta el momento no se reportan daños ni heridos.

SIsmo en Azuero

SIsmo en Azuero

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Una serie de sismos se registró entre la noche del sábado y la madrugada de este domingo en distintas regiones de Panamá, luego de un temblor de magnitud 4.6 con epicentro en la región de Azuero, informó el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

De acuerdo con las autoridades, hasta el momento no se reportan daños materiales ni personas lesionadas como consecuencia de la actividad sísmica.

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¿Dónde ocurrió el sismo de mayor magnitud?

El Instituto de Geociencias detalló que el movimiento telúrico principal ocurrió a las 11:29 p.m., con una magnitud de 4.6.

El epicentro fue localizado a 50 kilómetros de Tonosí, en la región de Azuero.

Réplicas y otros sismos registrados

Tras el evento principal, el monitoreo sísmico reportó nuevos movimientos durante la madrugada:

  • 12:20 a.m.: sismo de magnitud 3.1 en Chiriquí, con una profundidad de 16 kilómetros y epicentro a 5 kilómetros al norte de Puerto Armuelles.
  • 1:31 a.m.: réplica de magnitud 3.5 en la región de Tonosí, con una profundidad de 5 kilómetros y epicentro a 41 kilómetros al noroeste de Tonosí.
  • 2:00:45 a.m.: sismo de magnitud 3.9, con una profundidad de 10 kilómetros, frente a la costa de Centroamérica, a 156 kilómetros al sur de Puerto Armuelles.

Autoridades mantienen monitoreo en Azuero y el resto del país

Las autoridades recomendaron a la población mantener la calma y seguir únicamente la información emitida por los canales oficiales.

Hasta el momento, no se han reportado afectaciones a infraestructuras ni personas heridas, mientras los equipos especializados continúan monitoreando la actividad sísmica para detectar cualquier cambio en la evolución de los eventos.

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