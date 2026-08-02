Temblor de magnitud 4.6 sacude Azuero activa una serie de sismos en Panamá durante la madrugada

Una serie de sismos se registró entre la noche del sábado y la madrugada de este domingo en distintas regiones de Panamá, luego de un temblor de magnitud 4.6 con epicentro en la región de Azuero , informó el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá .

De acuerdo con las autoridades, hasta el momento no se reportan daños materiales ni personas lesionadas como consecuencia de la actividad sísmica.

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¿Dónde ocurrió el sismo de mayor magnitud?

El Instituto de Geociencias detalló que el movimiento telúrico principal ocurrió a las 11:29 p.m., con una magnitud de 4.6.

El epicentro fue localizado a 50 kilómetros de Tonosí, en la región de Azuero.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá,

Reporta el siguiente evento:

Estado: PRELIMINAR

Fecha: 2026-08-01

Hora: 11:29:59PM hora local

Magnitud: 4.6

Profundidad: 5km

Localizado en Panamá a 50km al noroeste de Tonosí pic.twitter.com/Cewqq2Pq8z — IGCPanamaUP (@igcpanamaup) August 2, 2026

Réplicas y otros sismos registrados

Tras el evento principal, el monitoreo sísmico reportó nuevos movimientos durante la madrugada:

12:20 a.m.: sismo de magnitud 3.1 en Chiriquí , con una profundidad de 16 kilómetros y epicentro a 5 kilómetros al norte de Puerto Armuelles .

sismo de en , con una profundidad de y epicentro a . 1:31 a.m.: réplica de magnitud 3.5 en la región de Tonosí , con una profundidad de 5 kilómetros y epicentro a 41 kilómetros al noroeste de Tonosí .

réplica de en la región de , con una profundidad de y epicentro a . 2:00:45 a.m.: sismo de magnitud 3.9, con una profundidad de 10 kilómetros, frente a la costa de Centroamérica, a 156 kilómetros al sur de Puerto Armuelles.

Autoridades mantienen monitoreo en Azuero y el resto del país

Las autoridades recomendaron a la población mantener la calma y seguir únicamente la información emitida por los canales oficiales.

Hasta el momento, no se han reportado afectaciones a infraestructuras ni personas heridas, mientras los equipos especializados continúan monitoreando la actividad sísmica para detectar cualquier cambio en la evolución de los eventos.