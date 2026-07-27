Casco Peatonal reunió a miles de personas con cultura, gastronomía y música en Panamá

Miles de personas se dieron cita este domingo en la versión 17 del Casco Peatonal , donde disfrutaron de una variada agenda de actividades que resaltó la cultura, la gastronomía, el turismo y las tradiciones panameñas en el Casco Antiguo de la ciudad de Panamá.

Uno de los eventos más destacados se desarrolló en la Casa de la Municipalidad, con el primer concurso de la Montuna Santeña, en el que las participantes exhibieron este traje típico representativo de la identidad y las tradiciones de la región de Azuero.

Contenido de interés: Chapman anuncia separación de funcionarios e investigación por presuntas irregularidades en la DGI

Casco Peatonal: Gastronomía y folclore atrajeron a residentes y turistas

La oferta gastronómica fue uno de los principales atractivos de la jornada. Cientos de visitantes acudieron al Mercado del Marisco, Sabores de El Chorrillo y a los restaurantes del Casco Antiguo para degustar platos típicos, caribeños e internacionales.

Mientras tanto, la Plaza Herrera fue escenario del Tamborito del Callejón, donde empolleradas y montunos desfilaron y cantaron al ritmo de los tambores, contagiando de entusiasmo a turistas nacionales y extranjeros que respondieron con aplausos y muestras de admiración.

Bandas independientes y música típica cerraron la celebración

En el sector de La Central, las principales bandas independientes del país ofrecieron presentaciones cargadas de ritmo y colorido, en un ambiente que sirvió como antesala de las fiestas patrias.

El cierre de la jornada estuvo a cargo del artista panameño Alejandro Torres, quien hizo bailar a los asistentes reunidos en la Plaza Catedral con un repertorio de música típica, en el marco de la celebración de un nuevo aniversario de la Caja de Ahorros.