Panamá Nacionales -  26 de julio de 2026 - 14:36

Calendario de pagos por ACH para jubilados y pensionados en agosto de 2026

La CSS contempla realizar el pago del bono permanente a los jubilados y pensionados durante la segunda quincena de agosto.

Calendario de pagos por ACH a jubilados y pensionados.

Calendario de pagos por ACH a jubilados y pensionados.

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Ana Canto
Por Ana Canto

De acuerdo con el calendario de la Caja de Seguro Social (CSS), los jubilados y pensionados que reciben sus emolumentos a través de acreditamiento bancario (ACH) cobran a partir del martes 4 de agosto.

Cronograma de pagos de la CSS

Agosto

  • ACH: martes 4 y miércoles 19 de agosto

  • Cheques: miércoles 5 y jueves 20 de agosto

Septiembre

  • ACH: viernes 4 y viernes 18 de septiembre

  • Cheques: viernes 4 y lunes 21 de septiembre

Pago del bono permanente

La CSS contempla realizar el pago de la segunda partida del bono permanente durante la segunda quincena de agosto. Este beneficio está dirigido a los jubilados que formaban parte de la planilla de la entidad al momento de la promulgación de la ley.

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