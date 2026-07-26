Calendario de pagos por ACH para jubilados y pensionados en agosto de 2026

De acuerdo con el calendario de la Caja de Seguro Social (CSS), los jubilados y pensionados que reciben sus emolumentos a través de acreditamiento bancario (ACH) cobran a partir del martes 4 de agosto.

ACH: martes 4 y miércoles 19 de agosto

Cheques: miércoles 5 y jueves 20 de agosto

Septiembre

ACH: viernes 4 y viernes 18 de septiembre

Cheques: viernes 4 y lunes 21 de septiembre

Pago del bono permanente

La CSS contempla realizar el pago de la segunda partida del bono permanente durante la segunda quincena de agosto. Este beneficio está dirigido a los jubilados que formaban parte de la planilla de la entidad al momento de la promulgación de la ley.