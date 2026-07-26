Panamá Nacionales -  26 de julio de 2026 - 15:21

Hombre bajo depósito domiciliario es aprehendido con un fusil durante retén en Colón

Al hombre se le incautó dentro del vehículo un arma de fuego tipo fusil, un cargador y varias municiones, en un retén en Colón.

Hombre bajo depósito domiciliario es aprehendido con un fusil durante retén en Colón.

Hombre bajo depósito domiciliario es aprehendido con un fusil durante retén en Colón.

Ana Canto
Por Ana Canto

Un hombre que cumplía la medida cautelar de depósito domiciliario por el delito de pandillerismo fue aprehendido por la Policía Nacional durante un retén en el corregimiento de Pilón, provincia de Colón.

De acuerdo con la institución de seguridad, al sujeto se le incautó dentro del vehículo un arma de fuego tipo fusil, un cargador y varias municiones, por lo que fue puesto a órdenes de las autoridades competentes.

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