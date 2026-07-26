Hombre bajo depósito domiciliario es aprehendido con un fusil durante retén en Colón.

Un hombre que cumplía la medida cautelar de depósito domiciliario por el delito de pandillerismo fue aprehendido por la Policía Nacional durante un retén en el corregimiento de Pilón, provincia de Colón.
Un hombre que mantenía medida cautelar de depósito domiciliario por pandillerismo fue aprehendido por la @policiadepanama durante un retén en el corregimiento de Pilón, provincia de Colón.— Telemetro Reporta (@TReporta) July 26, 2026
La Policía informó que el hombre transportaba en el vehículo un arma de fuego tipo fusil,… pic.twitter.com/wJjH2gQVN4