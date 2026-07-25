Panamá Nacionales -  25 de julio de 2026 - 18:51

Fallece Alberto Fabián Arbesú Vidal, pionero de la producción de Telemetro

Alberto Fabián Arbesú Vidal, primer director de producción de Telemetro, falleció dejando un legado que transformó la radio y la televisión panameña.

Fallece Alberto Fabián Arbesú Vidal

Fallece Alberto Fabián Arbesú Vidal

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La radio y la televisión panameña están de luto tras el fallecimiento de Alberto Fabián Arbesú Vidal, reconocido como uno de los profesionales más influyentes de la producción audiovisual del país y primer director de producción de Telemetro.

A lo largo de su trayectoria, Arbesú Vidal dejó una huella en la industria al impulsar exitosos programas de televisión y abrir las puertas a numerosos talentos que encontraron en la pantalla una oportunidad para desarrollarse profesionalmente.

Un legado que marcó la televisión panameña

Como primer director de producción de Telemetro, Alberto Fabián Arbesú Vidal fue una figura clave en el crecimiento de la televisión nacional.

Su trabajo se distinguió por la creatividad, el dinamismo y la calidad de las producciones, características que contribuyeron a elevar los estándares de la industria audiovisual en Panamá y marcaron un antes y un después en la forma de hacer televisión.

Impulsó a nuevas generaciones de talentos

Además de su aporte a la producción televisiva, Arbesú Vidal es recordado por brindar oportunidades a nuevas generaciones de presentadores, productores y profesionales de la comunicación, contribuyendo al desarrollo del talento nacional.

Su legado permanecerá como parte de la historia de la radio y la televisión panameña.

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