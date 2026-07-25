Estudiante de 15 años habría sido agredida por tres alumnas en colegio de La Chorrera

Los padres de una estudiante de 15 años solicitaron la intervención de las autoridades luego de que su hija presuntamente fuera agredida por tres estudiantes del colegio José María Barranco, ubicado en La Chorrera.
Meduca informa que mantiene seguimiento al caso
Ante lo ocurrido, el Ministerio de Educación (Meduca) emitió un comunicado en el que indicó que la docente consejera del plantel se ha mantenido en comunicación con los padres de la estudiante.
La institución no ofreció mayores detalles sobre el incidente, pero señaló que continúa dando seguimiento a la situación a través de los canales correspondientes.
Padres solicitan la intervención de las autoridades
Los familiares de la adolescente reiteraron su llamado para que las autoridades competentes investiguen lo sucedido y se brinde la atención necesaria a la estudiante.
Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre el estado de salud de la menor ni sobre posibles medidas adoptadas en relación con las estudiantes señaladas.