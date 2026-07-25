Panamá Oeste Nacionales -  25 de julio de 2026 - 18:38

Estudiante de 15 años habría sido agredida por tres alumnas en colegio de La Chorrera

Padres de una estudiante de 15 años piden apoyo de las autoridades tras una presunta agresión en el colegio José María Barranco.

Estudiante de 15 años habría sido agredida

Estudiante de 15 años habría sido agredida

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Los padres de una estudiante de 15 años solicitaron la intervención de las autoridades luego de que su hija presuntamente fuera agredida por tres estudiantes del colegio José María Barranco, ubicado en La Chorrera.

La familia pidió que el caso sea atendido por las entidades competentes y que se adopten las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la menor.

Meduca informa que mantiene seguimiento al caso

Ante lo ocurrido, el Ministerio de Educación (Meduca) emitió un comunicado en el que indicó que la docente consejera del plantel se ha mantenido en comunicación con los padres de la estudiante.

La institución no ofreció mayores detalles sobre el incidente, pero señaló que continúa dando seguimiento a la situación a través de los canales correspondientes.

Padres solicitan la intervención de las autoridades

Los familiares de la adolescente reiteraron su llamado para que las autoridades competentes investiguen lo sucedido y se brinde la atención necesaria a la estudiante.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre el estado de salud de la menor ni sobre posibles medidas adoptadas en relación con las estudiantes señaladas.

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