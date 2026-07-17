Padres del Instituto Fermín Naudeau piden más seguridad tras asalto a estudiante

Padres de familia del Instituto Fermín Naudeau, ubicado en La Locería, hicieron un llamado a las autoridades para reforzar las medidas de seguridad en los alrededores del plantel, tras el asalto a una estudiante ocurrido la mañana del jueves cuando se disponía a ingresar al centro educativo.

Según denunciaron, la menor era seguida por una mujer que posteriormente la despojó de sus pertenencias, un hecho que ha incrementado la preocupación entre la comunidad educativa. Algunos padres también manifestaron su inquietud ante reportes de otros hechos delictivos e incluso intentos de secuestro en el sector.

Puede interesarle: Operativo escolar en Chame: hallan estudiantes vendiendo droga y con una navaja

Preocupación en comunidad educativa del Fermín Naudeau

Los acudientes señalaron que muchos estudiantes llegan solos y desde muy temprano al colegio, por lo que consideran indispensable aumentar la presencia de unidades de la Policía Nacional y mejorar la iluminación en los accesos al plantel.

Por su parte, el capitán Kevin Staff, de la Policía de Niñez y Adolescencia, informó que la institución mantiene rondas preventivas en el área y continuará reforzando la vigilancia para brindar mayor seguridad a estudiantes, docentes y padres de familia.