Padres del Instituto Fermín Naudeau piden más seguridad tras asalto a estudiante

Padres de familia del Instituto Fermín Naudeau, ubicado en La Locería, hicieron un llamado a las autoridades para reforzar las medidas de seguridad en los alrededores del plantel, tras el asalto a una estudiante ocurrido la mañana del jueves cuando se disponía a ingresar al centro educativo.
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Preocupación en comunidad educativa del Fermín Naudeau
Los acudientes señalaron que muchos estudiantes llegan solos y desde muy temprano al colegio, por lo que consideran indispensable aumentar la presencia de unidades de la Policía Nacional y mejorar la iluminación en los accesos al plantel.
Por su parte, el capitán Kevin Staff, de la Policía de Niñez y Adolescencia, informó que la institución mantiene rondas preventivas en el área y continuará reforzando la vigilancia para brindar mayor seguridad a estudiantes, docentes y padres de familia.