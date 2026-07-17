Gobierno inicia proceso para que Panamá adquiera el 100 % de Petroterminal

El Gobierno Nacional anunció el inicio del proceso para que el Estado panameño adquiera el 41 % de las acciones privadas de Petroterminal de Panamá, S.A. (PTP), con el objetivo de convertirse en propietario del 100 % de la empresa.

Según informó el Ejecutivo, una vez concluya la operación, Panamá consolidará el control total de una infraestructura considerada estratégica para el desarrollo logístico y energético del país.

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Compra se realizará mediante un derecho contractual vigente desde 1977

El Gobierno explicó que la adquisición se efectuará mediante el ejercicio de un derecho de compra contemplado en la Cláusula Décima del Contrato de Asociación, vigente desde 1977 y aprobado por la Asamblea Nacional.

De acuerdo con la información oficial, la operación no constituye una expropiación ni una modificación unilateral del contrato, sino la ejecución de una opción de compra previamente acordada y aceptada por los accionistas desde la creación de la empresa.

Gobierno asegura que no utilizará fondos del Tesoro Nacional

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) indicó que la adquisición será financiada con los ingresos y flujos generados por Petroterminal de Panamá, por lo que, según el Gobierno:

No se utilizarán recursos del Tesoro Nacional.

No se contratará nueva deuda pública.

No se afectará el financiamiento de programas sociales, obras o inversiones estatales.

Asimismo, se aseguró que el proceso mantendrá la estabilidad laboral de los trabajadores, así como la continuidad de los contratos con proveedores y la prestación de los servicios.

¿Cómo se determinará el precio de la compra?

El Ejecutivo explicó que el valor de la participación privada será calculado conforme a la metodología establecida en el Contrato de Asociación, utilizando la fórmula prevista en ese documento y tomando como base los estados financieros auditados de Petroterminal.

Según el Gobierno, este mecanismo garantiza que el precio se determine con criterios objetivos y verificables, sin que pueda ser fijado discrecionalmente por ninguna de las partes.

Buscan fortalecer un activo estratégico

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, afirmó que la iniciativa forma parte de la estrategia del Gobierno para fortalecer los activos estratégicos bajo control panameño.

"Nuestro objetivo es que esta infraestructura estratégica genere cada vez más valor y mayores beneficios para todos los panameños", expresó el ministro. "Nuestro objetivo es que esta infraestructura estratégica genere cada vez más valor y mayores beneficios para todos los panameños", expresó el ministro.

Entre los objetivos planteados por el Ejecutivo destacan:

Impulsar nuevas inversiones en los sectores energético, logístico y marítimo.

Fortalecer la posición de Panamá como centro energético regional.

Preservar la propiedad nacional de una infraestructura estratégica.

Incrementar los beneficios económicos para el Estado en el largo plazo.

El Gobierno indicó que el Ministerio de Economía y Finanzas informará sobre las próximas etapas del proceso conforme avance la transacción y respetando la confidencialidad establecida por la ley.