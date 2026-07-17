Jornada de vacunación y desparasitación para perros y gatos será este sábado en Don Bosco

Jornada de vacunación y desparasitación para perros y gatos

La Alcaldía de Panamá invitó a la ciudadanía a participar en una jornada gratuita de vacunación y desparasitación para perros y gatos, que se realizará este sábado 18 de julio de 2026 en el corregimiento de Don Bosco.

La actividad busca promover el bienestar y la salud de las mascotas, brindando atención veterinaria preventiva a perros y gatos.

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¿Dónde será la jornada de vacunación?

La jornada se llevará a cabo en el:

Complejo Deportivo Villa Catalina (Cancha de Básquet), Don Bosco.

¡Porque ellos también merecen estar protegidos!



Este 18 de julio te esperamos en la Jornada de Vacunación y Desparasitación para perros y gatos.



Complejo Deportivo Villa Catalina (Cancha de Básquet), Don Bosco

8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Cupos limitados, hasta… pic.twitter.com/zTx18Do9Mz — Alcaldía de Panamá (@Panamaalcaldia) July 17, 2026

Horario de atención

Los interesados podrán acudir en el siguiente horario:

De 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Cupos limitados

La Alcaldía informó que la atención se ofrecerá hasta agotar existencias, por lo que recomendó a los dueños de mascotas asistir con anticipación para asegurar un cupo.

La institución recordó que este tipo de jornadas contribuyen a prevenir enfermedades y a fomentar el cuidado responsable de los animales de compañía.