Panamá Nacionales -  17 de julio de 2026 - 14:21

Jornada de vacunación y desparasitación para perros y gatos será este sábado en Don Bosco

La Alcaldía de Panamá realizará este sábado 18 de julio una jornada gratuita de vacunación y desparasitación para perros y gatos en Don Bosco.

Jornada de vacunación y desparasitación para perros y gatos 

Jornada de vacunación y desparasitación para perros y gatos 

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Alcaldía de Panamá invitó a la ciudadanía a participar en una jornada gratuita de vacunación y desparasitación para perros y gatos, que se realizará este sábado 18 de julio de 2026 en el corregimiento de Don Bosco.

La actividad busca promover el bienestar y la salud de las mascotas, brindando atención veterinaria preventiva a perros y gatos.

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¿Dónde será la jornada de vacunación?

La jornada se llevará a cabo en el:

Complejo Deportivo Villa Catalina (Cancha de Básquet), Don Bosco.

Horario de atención

Los interesados podrán acudir en el siguiente horario:

  • De 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Cupos limitados

La Alcaldía informó que la atención se ofrecerá hasta agotar existencias, por lo que recomendó a los dueños de mascotas asistir con anticipación para asegurar un cupo.

La institución recordó que este tipo de jornadas contribuyen a prevenir enfermedades y a fomentar el cuidado responsable de los animales de compañía.

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