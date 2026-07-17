Jornada de vacunación y desparasitación para perros y gatos será este sábado en Don Bosco

La Alcaldía de Panamá invitó a la ciudadanía a participar en una jornada gratuita de vacunación y desparasitación para perros y gatos, que se realizará este sábado 18 de julio de 2026 en el corregimiento de Don Bosco.
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¿Dónde será la jornada de vacunación?
La jornada se llevará a cabo en el:
Complejo Deportivo Villa Catalina (Cancha de Básquet), Don Bosco.
Horario de atención
Los interesados podrán acudir en el siguiente horario:
- De 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Cupos limitados
La Alcaldía informó que la atención se ofrecerá hasta agotar existencias, por lo que recomendó a los dueños de mascotas asistir con anticipación para asegurar un cupo.
La institución recordó que este tipo de jornadas contribuyen a prevenir enfermedades y a fomentar el cuidado responsable de los animales de compañía.