Agroferias del IMA este sábado 18 de julio: lista de lugares y horarios de venta

Agroferias del IMA @IMA

Por Noemí Ruíz El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer el calendario oficial de las Agroferias que se realizarán este sábado 18 de julio de 2026 en distintos puntos del país, donde la población podrá adquirir arroz y productos de la canasta básica a precios accesibles.

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El IMA informó que todos los puntos de venta abrirán a partir de las 8:00 a.m. Como es habitual, recomendó a los compradores acudir con anticipación, ya que algunos productos de alta demanda, como el arroz, suelen agotarse rápidamente.

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