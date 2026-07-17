Agroferias del IMA este sábado 18 de julio: lista de lugares y horarios de venta

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer el calendario oficial de las Agroferias que se realizarán este sábado 18 de julio de 2026 en distintos puntos del país, donde la población podrá adquirir arroz y productos de la canasta básica a precios accesibles.
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Lista de lugares donde habrá Agroferias del IMA
Panamá
- Otoque Oriente t Otoque Occidente, en el distrito de Taboga
- Gimnasio de la Junta Comunal de la 24 de diciembre, distrito de Panamá