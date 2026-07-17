Panamá Nacionales -  17 de julio de 2026 - 13:20

Agroferias del IMA este sábado 18 de julio: lista de lugares y horarios de venta

El IMA anunció los lugares donde realizará las Agroferias este sábado 18 de julio de 2026. Las ventas iniciarán con productos de la canasta básica.

Agroferias del IMA

Agroferias del IMA

@IMA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer el calendario oficial de las Agroferias que se realizarán este sábado 18 de julio de 2026 en distintos puntos del país, donde la población podrá adquirir arroz y productos de la canasta básica a precios accesibles.

El IMA informó que todos los puntos de venta abrirán a partir de las 8:00 a.m. Como es habitual, recomendó a los compradores acudir con anticipación, ya que algunos productos de alta demanda, como el arroz, suelen agotarse rápidamente.

Tema de interés: IMA anuncia 500 mil jamones nacionales para las Cajas Navideñas 2026

Lista de lugares donde habrá Agroferias del IMA

Panamá

  • Otoque Oriente t Otoque Occidente, en el distrito de Taboga
  • Gimnasio de la Junta Comunal de la 24 de diciembre, distrito de Panamá

En esta nota:
Seguir leyendo

Presidente Mulino realiza compra durante inauguración de la Tienda del Pueblo en Río Hato

IMA anuncia 500 mil jamones nacionales para las Cajas Navideñas 2026

Director del IMA responde a Acovipa y anuncia 21 Tiendas del Pueblo para 2026

Recomendadas

Más Noticias