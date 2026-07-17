Mulino designa a Silvia Fábrega como directora encargada de Ampyme

El presidente de la República, José Raúl Mulino, designó a Silvia Fábrega como directora encargada de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), tras la renuncia de Raúl Fernández al frente de la institución.

La información fue confirmada por el Gobierno Nacional, que indicó que Fábrega asumirá la dirección de manera temporal.

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Silvia Fábrega permanecerá en el cargo hasta el nombramiento del nuevo director

Silvia Fábrega, quien se desempeñaba como subdirectora de Ampyme, estará al frente de la entidad hasta que el Ejecutivo designe al titular permanente del cargo.

Ante la renuncia de Raúl Fernández como director de @AmpymePanama, el presidente José Raúl Mulino designó a Silvia Fábrega como directora encargada.



Fábrega, quien fungía como subdirectora, estará al frente de la entidad "hasta que se nombre al titular del cargo". pic.twitter.com/nI5GIhZ3Hy — Telemetro Reporta (@TReporta) July 17, 2026

Por el momento, el Gobierno no ha informado quién será la persona que ocupará de forma definitiva la dirección de la institución.

Cambio en la dirección de Ampyme

La designación se produce luego de la salida de Raúl Fernández, quien presentó su renuncia como director de Ampyme.

Con este nombramiento interino, la entidad mantiene la continuidad administrativa mientras el Ejecutivo define a la nueva autoridad que dirigirá la institución.