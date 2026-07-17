Panamá Nacionales -  17 de julio de 2026 - 14:19

Recreovía regresa este domingo a la Cinta Costera: horario y actividades

La Alcaldía de Panamá invita a la ciudadanía a disfrutar de una nueva jornada de Recreovía este domingo 19 de julio en la Cinta Costera.

Recreovía en la Cinta Costera.

Recreovía en la Cinta Costera.

María Hernández
Por María Hernández

La Alcaldía de Panamá anunció el regreso de la Recreovía este domingo 19 de julio en la Cinta Costera, una iniciativa que busca promover la actividad física y la convivencia familiar en un espacio seguro.

La jornada se desarrollará en horario de 6:00 a.m. a 11:00 a.m., en el tramo comprendido desde el puente elevado de McDonald's Paitilla hasta el final del tramo marino.

Puede interesarle: Panamá estará representado en el Panamericano de Patinaje Guarne 2026

Durante la actividad, los asistentes podrán disfrutar de disciplinas como correr, ciclismo, scooter, patinaje, skateboard y baile, además de sesiones de aeróbicos y fitness.

Como parte de los servicios disponibles, habrá biciescuela, alquiler de bicicletas en el Punto 0 (frente a Rali) y estacionamientos habilitados junto a las canchas de Miramar y en la Puerta Sur de la Cinta Costera.

La Recreovía es una actividad gratuita y abierta al público, diseñada para incentivar hábitos saludables y el uso de los espacios públicos entre personas de todas las edades.

Actividades que podrá realizar en la recreovía

  • Correr
  • Bicicleta
  • Scooter
  • Patines
  • Skateboard
  • Baile

En esta nota:
Seguir leyendo

Jornada de vacunación y desparasitación para perros y gatos será este sábado en Don Bosco

Mulino designa a Silvia Fábrega como directora encargada de Ampyme

Directora del Instituto Nacional advierte que cinco pandillas operan cerca del plantel

Recomendadas

Más Noticias