Recreovía regresa este domingo a la Cinta Costera: horario y actividades

La Alcaldía de Panamá anunció el regreso de la Recreovía este domingo 19 de julio en la Cinta Costera, una iniciativa que busca promover la actividad física y la convivencia familiar en un espacio seguro.
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Durante la actividad, los asistentes podrán disfrutar de disciplinas como correr, ciclismo, scooter, patinaje, skateboard y baile, además de sesiones de aeróbicos y fitness.
Como parte de los servicios disponibles, habrá biciescuela, alquiler de bicicletas en el Punto 0 (frente a Rali) y estacionamientos habilitados junto a las canchas de Miramar y en la Puerta Sur de la Cinta Costera.
La Recreovía es una actividad gratuita y abierta al público, diseñada para incentivar hábitos saludables y el uso de los espacios públicos entre personas de todas las edades.
Actividades que podrá realizar en la recreovía
- Correr
- Bicicleta
- Scooter
- Patines
- Skateboard
- Baile