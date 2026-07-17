Recreovía regresa este domingo a la Cinta Costera: horario y actividades

La Alcaldía de Panamá anunció el regreso de la Recreovía este domingo 19 de julio en la Cinta Costera, una iniciativa que busca promover la actividad física y la convivencia familiar en un espacio seguro.

La jornada se desarrollará en horario de 6:00 a.m. a 11:00 a.m., en el tramo comprendido desde el puente elevado de McDonald's Paitilla hasta el final del tramo marino.

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Durante la actividad, los asistentes podrán disfrutar de disciplinas como correr, ciclismo, scooter, patinaje, skateboard y baile, además de sesiones de aeróbicos y fitness.

Como parte de los servicios disponibles, habrá biciescuela, alquiler de bicicletas en el Punto 0 (frente a Rali) y estacionamientos habilitados junto a las canchas de Miramar y en la Puerta Sur de la Cinta Costera.

La Recreovía es una actividad gratuita y abierta al público, diseñada para incentivar hábitos saludables y el uso de los espacios públicos entre personas de todas las edades.

Actividades que podrá realizar en la recreovía

Correr

Bicicleta

Scooter

Patines

Skateboard

Baile