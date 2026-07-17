Cierre en la Vía España: jubilados protestan frente al Banco Nacional por negociación del CEPANIM

Un grupo de jubilados beneficiarios del Certificado de Pago Negociable por Intereses de Mora ( CEPANIM ) participó en una protesta en la vía España, frente al Banco Nacional de Panamá, debido a irregularidades en las tasas de interés para la negociación del documento.

Guillermo Cortés, dirigente del movimiento MUNDOS, informó que sobre estos certificados no debe haber una utilidad y señaló que tiene conocimiento de la existencia de una cooperativa que está cambiando el CEPANIM al 3 %. Por este motivo, los manifestantes indicaron que este viernes sostendrán una reunión con los directivos de la institución bancaria, en la cual exigirán una considerable disminución en el porcentaje de cobro.

Los representantes legales del grupo describieron el porcentaje del 21 % aplicado por el banco como una acción leonina, debido a que lo consideran un perjuicio económico que genera una utilidad desproporcionada. En su propuesta, los jubilados plantean negociar un mínimo del 2.5 % y un máximo del 3 %.

La vía España se mantendrá cerrada hasta llegar a un acuerdo con la entidad financiera. Se exhorta a los conductores a tomar rutas alternas para evitar el área.