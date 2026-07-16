La empresa MiBus informó que sus servicios podrían presentar desvíos o ajustes en sus rutas debido a una procesión que iniciará en la iglesia del Carmen y recorrerá la avenida Manuel Espinosa Batista, la vía Veneto y la vía España.
PANAMÁ Nacionales - 16 de julio de 2026 - 17:53
MiBus advierte ajustes en sus rutas por procesión desde la Iglesia del Carmen
MiBus anunció desvíos y ajustes en sus rutas debido a una procesión que iniciará en la iglesia del Carmen en la Vía España.
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