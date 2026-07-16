PANAMÁ Nacionales -  16 de julio de 2026 - 17:53

MiBus advierte ajustes en sus rutas por procesión desde la Iglesia del Carmen

MiBus anunció desvíos y ajustes en sus rutas debido a una procesión que iniciará en la iglesia del Carmen en la Vía España.

MiBus advierte ajustes en sus rutas por procesión desde la Iglesia del Carmen.

MiBus advierte ajustes en sus rutas por procesión desde la Iglesia del Carmen.

MiBus
Ana Canto
Por Ana Canto

La empresa MiBus informó que sus servicios podrían presentar desvíos o ajustes en sus rutas debido a una procesión que iniciará en la iglesia del Carmen y recorrerá la avenida Manuel Espinosa Batista, la vía Veneto y la vía España.

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