Atención servidores públicos: ya hay fecha para el pago del décimo tercer mes en agosto

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó la fecha del segundo pago del décimo tercer mes para los servidores públicos, como parte del calendario oficial correspondiente al segundo semestre de 2026.

La información permitirá a miles de funcionarios planificar sus compromisos financieros con anticipación.

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Servidores públicos: ¿Cuándo pagarán el décimo tercer mes?

De acuerdo con el cronograma divulgado por el MEF, el segundo pago del décimo tercer mes se realizará el: Jueves 6 de agosto de 2026.

El desembolso beneficiará a los servidores públicos de las distintas instituciones del Estado, conforme al calendario oficial establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas.

MEF publica el calendario de pagos del segundo semestre

El MEF informó que esta fecha forma parte del calendario de pagos correspondiente al segundo semestre de 2026, el cual incluye los desembolsos programados para los funcionarios del sector público.

La entidad recomendó a los servidores públicos consultar el calendario oficial para conocer las fechas establecidas y planificar sus pagos y obligaciones financieras.