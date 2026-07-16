Diputado Manuel Samaniego anuncia que permanecerá sin bancada en la Asamblea Nacional

El diputado del circuito 8-6 de Panamá Este, Manuel Samaniego, informó que durante el período legislativo 2026-2027 ejercerá sus funciones sin incorporarse a ninguna bancada política dentro de la Asamblea Nacional. La decisión fue anunciada mediante un comunicado, semanas después de que el diputado renunciara a la bancada Vamos.

Diputado Samaniego sale de la bancada Vamos

Samaniego dejó la bancada el mes pasado, luego de que la Coalición Vamos anunciara su suspensión tras la aprobación de traslados de partidas que incrementaron el presupuesto de la Asamblea Nacional durante el período legislativo anterior.

El diputado del circuito 8-6 de Panamá Este, Manuel Samaniego, @M_SamaniegoR, informó que para el período legislativo 2026-2027, no se incorporará a ninguna bancada política dentro de la Asamblea Nacional.



Samaniego renunció el mes pasado a la bancada de Vamos, luego de que la… pic.twitter.com/rXFL2Pmqqw — Telemetro Reporta (@TReporta) July 15, 2026

El diputado no detalló si en el futuro evaluará integrarse a otra bancada.

Asegura que apoyará iniciativas que beneficien al país

En el comunicado, Samaniego manifestó que respaldará las propuestas que considere favorables para la población, independientemente de la bancada que las presente.

"Apoyaré todo lo bueno que venga, indistintamente de la bancada que lo proponga, y de igual manera me mantendré firme para defender al pueblo frente a los proyectos que no sean de beneficio para el país", expresó. "Apoyaré todo lo bueno que venga, indistintamente de la bancada que lo proponga, y de igual manera me mantendré firme para defender al pueblo frente a los proyectos que no sean de beneficio para el país", expresó.

Con esta decisión, el diputado ejercerá como independiente de las bancadas durante el nuevo período legislativo, mientras continúa su labor parlamentaria.