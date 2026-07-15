MINSA: estas son las 108 instalaciones de salud con horario de atención extendido

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que 108 instalaciones médicas a nivel nacional cuentan con horario de atención extendido. Entre los principales centros que operan bajo esta modalidad se encuentran el Centro de Salud de Torrijos Carter y el Policentro de San Isidro, en el distrito de San Miguelito; los centros de salud de Alcalde Díaz y Chilibre, en Panamá Norte; y el Centro de Salud de Pacora, en Panamá Este.
La entidad añadió que publica periódicamente en sus redes sociales la lista actualizada de los centros disponibles y las nuevas instalaciones que se incorporan a esta iniciativa.