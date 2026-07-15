MINSA: estas son las 108 instalaciones de salud con horario de atención extendido

Instalaciones de salud del MINSA con horario de atención extendido. @MINSA

Por Ana Canto El Ministerio de Salud (MINSA) informó que 108 instalaciones médicas a nivel nacional cuentan con horario de atención extendido. Entre los principales centros que operan bajo esta modalidad se encuentran el Centro de Salud de Torrijos Carter y el Policentro de San Isidro, en el distrito de San Miguelito; los centros de salud de Alcalde Díaz y Chilibre, en Panamá Norte; y el Centro de Salud de Pacora, en Panamá Este.

Romualdo Navarro, jefe del departamento de Organización y Desarrollo de la Dirección de Provisión de Servicios de Salud de la institución, explicó que la estrategia busca facilitar el acceso de la población a la atención médica mediante la ampliación del horario en instalaciones como los Minsa-Capsi, centros de salud, subcentros y policentros.

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