PANAMÁ Nacionales -  15 de julio de 2026 - 16:59

MINSA: estas son las 108 instalaciones de salud con horario de atención extendido

El MINSA publica periódicamente en sus redes sociales la lista actualizada de los centros que se incorporan a esta iniciativa.

Instalaciones de salud del MINSA con horario de atención extendido.

Instalaciones de salud del MINSA con horario de atención extendido.

@MINSA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que 108 instalaciones médicas a nivel nacional cuentan con horario de atención extendido. Entre los principales centros que operan bajo esta modalidad se encuentran el Centro de Salud de Torrijos Carter y el Policentro de San Isidro, en el distrito de San Miguelito; los centros de salud de Alcalde Díaz y Chilibre, en Panamá Norte; y el Centro de Salud de Pacora, en Panamá Este.

Romualdo Navarro, jefe del departamento de Organización y Desarrollo de la Dirección de Provisión de Servicios de Salud de la institución, explicó que la estrategia busca facilitar el acceso de la población a la atención médica mediante la ampliación del horario en instalaciones como los Minsa-Capsi, centros de salud, subcentros y policentros.

La entidad añadió que publica periódicamente en sus redes sociales la lista actualizada de los centros disponibles y las nuevas instalaciones que se incorporan a esta iniciativa.

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