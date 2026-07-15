Operativo sorpresa: Lotería identifica 387 comercios por venta clandestina y reporta pérdidas millonarias

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) realizó la mañana de este miércoles un operativo de fiscalización en comercios de San Miguelito, tras recibir denuncias relacionadas con la presunta venta clandestina de billetes y chances.

El director general de la entidad, Isidro Carbonell, informó que, hasta el momento, 387 comercios han sido identificados mediante denuncias ciudadanas y forman parte de las investigaciones que adelanta la institución.

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Operativo de la Lotería se desarrolla con apoyo de la Policía Nacional

Carbonell explicó que el operativo se lleva a cabo en coordinación con la Policía Nacional, con el objetivo de garantizar la seguridad del personal y reforzar las acciones contra esta actividad ilegal.

La Lotería Nacional (@lnbpma) desarrolla la mañana de este miércoles un operativo sorpresa de fiscalización en comercios de San Miguelito tras denuncias sobre la venta de lotería clandestina.



El director de la entidad, Isidro Carbonell, detalló que hasta el momento tienen 387… pic.twitter.com/rifOiMW5pG — Telemetro Reporta (@TReporta) July 15, 2026

"Hemos identificado una cantidad de locales a través de las denuncias que nos ha presentado la misma comunidad respecto a la venta ilegal y la venta clandestina de lotería. Estamos haciendo un levantamiento de esa información para presentar las denuncias correspondientes", señaló. "Hemos identificado una cantidad de locales a través de las denuncias que nos ha presentado la misma comunidad respecto a la venta ilegal y la venta clandestina de lotería. Estamos haciendo un levantamiento de esa información para presentar las denuncias correspondientes", señaló.

El funcionario aclaró que entre los establecimientos identificados no solo figuran comercios asiáticos, sino también lavanderías, salones de belleza y otros negocios.

Pérdidas superan los $100 millones al año

De acuerdo con Carbonell, la venta clandestina representa pérdidas que superan los 100 millones de dólares anuales para la Lotería Nacional.

“La lotería en el tiempo ha ido incrementando ese porcentaje -de ganancia-, pero llegó a su tope según la ley, porque efectivamente dice que hasta un 10% se le puede pagar, por consiguiente, aunque hagamos estudios, aunque hagamos muchísimas otras cosas, no estamos permitidos a… pic.twitter.com/ePflfDMH7b — Telemetro Reporta (@TReporta) July 15, 2026

El director destacó que estos recursos están destinados a programas de beneficencia, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a no adquirir productos de lotería fuera de los canales autorizados.

"Esto es una actividad ilegal. El Estado tiene la exclusividad de la venta de lotería y no se puede utilizar esta figura de venta clandestina de un producto que pertenece al Estado", afirmó. "Esto es una actividad ilegal. El Estado tiene la exclusividad de la venta de lotería y no se puede utilizar esta figura de venta clandestina de un producto que pertenece al Estado", afirmó.

Buscarán convertir esta práctica en delito

Carbonell adelantó que la institución impulsa un proyecto de ley integral con el propósito de endurecer las sanciones contra quienes participen en la venta clandestina de lotería.

Según explicó, actualmente las infracciones reciben sanciones administrativas y económicas, pero la iniciativa busca elevar esta conducta a la categoría de delito para fortalecer las acciones legales. "Al elevarlo a categoría de delito, eso nos permitirá ser mucho más efectivos en el combate de esta actividad", indicó.

También analizan cambios en la Ley Orgánica de la Lotería

El director de la Lotería también señaló que la entidad evalúa modificaciones a su Ley Orgánica para revisar aspectos relacionados con la comisión que reciben los billeteros.

Explicó que el porcentaje de ganancia alcanzó el límite permitido por la legislación vigente, que establece un máximo del 10 %, por lo que cualquier ajuste requerirá una reforma legal y estudios de viabilidad.