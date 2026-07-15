Operativo sorpresa: Lotería identifica 387 comercios por venta clandestina y reporta pérdidas millonarias

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) realizó la mañana de este miércoles un operativo de fiscalización en comercios de San Miguelito, tras recibir denuncias relacionadas con la presunta venta clandestina de billetes y chances.
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Operativo de la Lotería se desarrolla con apoyo de la Policía Nacional
Carbonell explicó que el operativo se lleva a cabo en coordinación con la Policía Nacional, con el objetivo de garantizar la seguridad del personal y reforzar las acciones contra esta actividad ilegal.
El funcionario aclaró que entre los establecimientos identificados no solo figuran comercios asiáticos, sino también lavanderías, salones de belleza y otros negocios.
Pérdidas superan los $100 millones al año
De acuerdo con Carbonell, la venta clandestina representa pérdidas que superan los 100 millones de dólares anuales para la Lotería Nacional.
El director destacó que estos recursos están destinados a programas de beneficencia, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a no adquirir productos de lotería fuera de los canales autorizados.
Buscarán convertir esta práctica en delito
Carbonell adelantó que la institución impulsa un proyecto de ley integral con el propósito de endurecer las sanciones contra quienes participen en la venta clandestina de lotería.
Según explicó, actualmente las infracciones reciben sanciones administrativas y económicas, pero la iniciativa busca elevar esta conducta a la categoría de delito para fortalecer las acciones legales. "Al elevarlo a categoría de delito, eso nos permitirá ser mucho más efectivos en el combate de esta actividad", indicó.
También analizan cambios en la Ley Orgánica de la Lotería
El director de la Lotería también señaló que la entidad evalúa modificaciones a su Ley Orgánica para revisar aspectos relacionados con la comisión que reciben los billeteros.
Explicó que el porcentaje de ganancia alcanzó el límite permitido por la legislación vigente, que establece un máximo del 10 %, por lo que cualquier ajuste requerirá una reforma legal y estudios de viabilidad.