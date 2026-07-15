Patsy Lee asegura que su visa venció y niega que Estados Unidos se la haya cancelado

La diputada Patsy Lee rechazó los señalamientos de que Estados Unidos le haya cancelado la visa y aseguró que el documento venció en febrero de este año, por lo que decidió no renovarlo.

" Mi visa se me venció en febrero de este año, por lo cual no pueden quitarme algo que no tengo porque yo misma decidí no renovarla ", manifestó la diputada al referirse a las versiones que circulan sobre una supuesta revocación de su visa estadounidense.

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Diputada Patsy Lee denuncia presuntas amenazas

Durante sus declaraciones, Lee afirmó que anteriormente recibió presuntas amenazas por parte de la Embajada de Estados Unidos relacionadas con la conformación del grupo de amistad parlamentario entre Panamá y la República Popular China.

“Mi visa se me venció en febrero de este año por lo cual no pueden quitarme algo que no tengo porque yo misma decidí no renovarla, pero si había recibido amenazas de parte de la Embajada de Estados Unidos con quitarme la visa si yo conformaba el grupo de amistad parlamentario de… pic.twitter.com/EhNRjXRniF — Telemetro Reporta (@TReporta) July 15, 2026

Según la diputada, se le advirtió sobre la posibilidad de perder la visa si integraba ese grupo legislativo.

"Sí había recibido amenazas de parte de la Embajada de Estados Unidos con quitarme la visa si yo conformaba el grupo de amistad parlamentario de Panamá con la República Popular China", expresó. "Sí había recibido amenazas de parte de la Embajada de Estados Unidos con quitarme la visa si yo conformaba el grupo de amistad parlamentario de Panamá con la República Popular China", expresó.

Defiende los grupos de amistad parlamentarios

Lee sostuvo que la Asamblea Nacional ha conformado, durante varios años, grupos de amistad con distintos países y señaló que uno de ellos mantiene relaciones con la República Popular China.

La diputada cuestionó que, según su versión, se intente influir en las decisiones de los legisladores respecto a la conformación de estos grupos.

"Hay que tener algo claro, a lo largo de los años la Asamblea Nacional ha tenido grupos con diferentes países, uno de ellos es con una de las potencias más grandes del mundo que es la República Popular China", indicó. "Hay que tener algo claro, a lo largo de los años la Asamblea Nacional ha tenido grupos con diferentes países, uno de ellos es con una de las potencias más grandes del mundo que es la República Popular China", indicó.

Asimismo, agregó que considera inaceptable que los diputados sean objeto de presiones por este motivo. Hasta el momento, la Embajada de Estados Unidos en Panamá no se ha pronunciado públicamente sobre las declaraciones de la diputada Patsy Lee.