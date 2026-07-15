Patsy Lee asegura que su visa venció y niega que Estados Unidos se la haya cancelado

La diputada Patsy Lee rechazó los señalamientos de que Estados Unidos le haya cancelado la visa y aseguró que el documento venció en febrero de este año, por lo que decidió no renovarlo.
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Diputada Patsy Lee denuncia presuntas amenazas
Durante sus declaraciones, Lee afirmó que anteriormente recibió presuntas amenazas por parte de la Embajada de Estados Unidos relacionadas con la conformación del grupo de amistad parlamentario entre Panamá y la República Popular China.
Según la diputada, se le advirtió sobre la posibilidad de perder la visa si integraba ese grupo legislativo.
Defiende los grupos de amistad parlamentarios
Lee sostuvo que la Asamblea Nacional ha conformado, durante varios años, grupos de amistad con distintos países y señaló que uno de ellos mantiene relaciones con la República Popular China.
La diputada cuestionó que, según su versión, se intente influir en las decisiones de los legisladores respecto a la conformación de estos grupos.
Asimismo, agregó que considera inaceptable que los diputados sean objeto de presiones por este motivo. Hasta el momento, la Embajada de Estados Unidos en Panamá no se ha pronunciado públicamente sobre las declaraciones de la diputada Patsy Lee.